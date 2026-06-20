余晨峰律師指出 EMS緊急救援系統開路先鋒

當一宗嚴重交通意外發生後，現場往往一片混亂，有人受傷、有人驚慌失措，而真正與死神搶時間的人，往往就是 EMS(Emergency Medical Services)緊急救援醫護人員（見圖）。

余晨峰律師指出，當911接獲災難性事故報案後，EMS會在第一時間乘坐救護車趕赴現場，爭分奪秒搶救傷患，他們不只是「送病人去醫院」，更是整個緊急救援系統中的開路先鋒。余晨峰律師向在災難性事故現場第一批衝進危險的EMS工作者致以最高敬意。

余晨峰律師介紹， EMS到場後會執行的工作包括有：1.即時評估傷勢，2.啟動急救程序，3.與警方、消防、醫院同步聯繫，4.安排最短救援路線，5.必要時要求直升機支援，EMS每快一分鐘到場，就可能多挽救一條生命。

根據Lending Tree研究，美國EMS「反應時間」的大數據顯示全美EMS反應最快地區分別是：華盛頓特區4.7分鐘、麻省6.4分鐘、內華達州及羅德島州6.5分鐘，全美平均反應時間約為10分鐘，而加州平均為17.85分鐘。不過，余晨峰律師提醒，加州因幅員遼闊，尤其南加州醫院分布較集中，因此，實際情況未必如數據般誇張。

相較下，鄉村地區因地廣人稀、醫院距離遠及交通網絡有限，風險較高。此外，EMS最難趕到的時間是在清晨4至5點，平均需要11.4分鐘，晚上9至10點最快趕到，平均只需9.1分鐘。

余晨峰律師對駕駛者提供三項重要建議：1.自己的汽車保險除了第三者責任險，也應確認是否有UM/UIM保障，以及保額是否足夠，2.在偏遠地區開車更要避免疲勞駕駛與超速， 因一旦發生事故，救援時間可能遠超想像，3.善用車內GPS與定位功能，當發生事故時，有助EMS更快鎖定位置進行救援。

若正面對交通事故後的困擾或索償難題，聯絡余晨峰律師樓緊急支援電話(626)289-2833，網址www.MyLawCorp.com，微信公眾號-余晨峰律師樓。