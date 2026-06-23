我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入籍申請費擬大增570美元…今日5件事

世界盃╱葡萄牙5：0擊敗烏茲別克

余晨峰律師指出 EMS緊急救援系統開路先鋒

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

當一宗嚴重交通意外發生後，現場往往一片混亂，有人受傷、有人驚慌失措，而真正與死神搶時間的人，往往就是 EMS(Emergency Medical Services)緊急救援醫護人員（見圖）。

余晨峰律師指出，當911接獲災難性事故報案後，EMS會在第一時間乘坐救護車趕赴現場，爭分奪秒搶救傷患，他們不只是「送病人去醫院」，更是整個緊急救援系統中的開路先鋒。余晨峰律師向在災難性事故現場第一批衝進危險的EMS工作者致以最高敬意。

余晨峰律師介紹， EMS到場後會執行的工作包括有：1.即時評估傷勢，2.啟動急救程序，3.與警方、消防、醫院同步聯繫，4.安排最短救援路線，5.必要時要求直升機支援，EMS每快一分鐘到場，就可能多挽救一條生命。

根據Lending Tree研究，美國EMS「反應時間」的大數據顯示全美EMS反應最快地區分別是：華盛頓特區4.7分鐘、麻省6.4分鐘、內華達州及羅德島州6.5分鐘，全美平均反應時間約為10分鐘，而加州平均為17.85分鐘。不過，余晨峰律師提醒，加州因幅員遼闊，尤其南加州醫院分布較集中，因此，實際情況未必如數據般誇張。

相較下，鄉村地區因地廣人稀、醫院距離遠及交通網絡有限，風險較高。此外，EMS最難趕到的時間是在清晨4至5點，平均需要11.4分鐘，晚上9至10點最快趕到，平均只需9.1分鐘。

余晨峰律師對駕駛者提供三項重要建議：1.自己的汽車保險除了第三者責任險，也應確認是否有UM/UIM保障，以及保額是否足夠，2.在偏遠地區開車更要避免疲勞駕駛與超速， 因一旦發生事故，救援時間可能遠超想像，3.善用車內GPS與定位功能，當發生事故時，有助EMS更快鎖定位置進行救援。

若正面對交通事故後的困擾或索償難題，聯絡余晨峰律師樓緊急支援電話(626)289-2833，網址www.MyLawCorp.com，微信公眾號-余晨峰律師樓。

精華 FAQ

  • 他將EMS形容為緊急救援系統中的開路先鋒，指出他們不是單純把病人送醫，而是在危險現場第一時間評估、搶救並協調各方資源。

  • EMS到場後會先即時評估傷勢，接著啟動急救程序，並與警方、消防及醫院同步聯繫，同時安排最短救援路線，必要時還會請求直升機支援。

  • 駕駛者應確認汽車保險是否包含足夠的UM/UIM保障，偏遠地區更要避免疲勞與超速，並善用車內GPS與定位功能，方便事故後讓EMS迅速找到位置。

上一則

南加華人區查獲1萬磅非法煙花 涉幫派跨州供貨

延伸閱讀

摩托車騎士「被看見」很重要 & 牢記遵守 SEE 原則

摩托車騎士「被看見」很重要 & 牢記遵守 SEE 原則
紐約皇后區水上飛機起飛後遇浪墜河 兩人輕傷獲救

紐約皇后區水上飛機起飛後遇浪墜河 兩人輕傷獲救
Trader Joe's竊案追捕釀悲劇 1嫌亡2警傷

Trader Joe's竊案追捕釀悲劇 1嫌亡2警傷
張向榮、勞特伯律師說明療養院虐待醫護失誤人身傷害案件

張向榮、勞特伯律師說明療養院虐待醫護失誤人身傷害案件
金山遊客受困懸崖7小時 消防員濃霧中完成高難度救援

金山遊客受困懸崖7小時 消防員濃霧中完成高難度救援
湖南小區電梯故障 保全「一舉動」致使49歲受困女墜亡

湖南小區電梯故障 保全「一舉動」致使49歲受困女墜亡

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
「美國新聞與世界報導」公布2026-2027年度全球最佳大學25強，加州史丹福大學名列第三。加州共有6校入列。（取自谷歌地圖）

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

2026-06-17 23:01
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。Costco與Best Buy各有優勢，選購前宜仔細比較。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓/攝影）

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

2026-06-21 16:58
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29

超人氣

更多 >
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜

40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命