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The Oak Grove of Altadena迎回住戶 災後新屋社區展現重建新氣象

洛杉磯訊
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位於阿塔迪納（Altadena）的全新住宅社區The Oak Grove of Altadena，日前舉辦「Welcome Back to Your Home & Community」社區慶祝活動，歡迎住戶重返家園，也邀請鄰里居民、潛在買家與社區人士一同見證阿塔迪納災後復原與社區重建的重要時刻。

The Oak Grove of Altadena是由Warmington Residential打造的精品住宅社區，坐落於成熟橡樹環繞的自然環境中，遠眺聖蓋博山景。社區規劃共16戶Craftsman風格住宅，兼具溫馨居住氛圍與南加州生活特色。隨著住戶陸續遷入，該社區也逐步由災後重建工地，轉變為可供家庭生活、鄰里交流與創造新回憶的住宅社區。

此次活動於187 E. Palm Street, Altadena舉行，現場提供餐點與飲品，並安排參觀已完成的樣板屋。活動不僅象徵新屋落成，更代表家庭回歸、鄰里重新連結，以及阿塔迪納社區持續復原的重要一步。對於許多在火災前已購買The Oak Grove住宅的屋主而言，這場聚會也具有特別意義。

Warmington Residential在重建過程中，不僅重建社區內受損及未售出的住宅，也協助部分住戶重建家園。公司團隊與屋主密切合作，共同面對災後重建挑戰，並以讓家庭早日返家為共同目標。Warmington Residential總裁Rebecca Anbardan表示，看見家庭回到熟悉社區、與鄰居重新連結並展開新篇章，是極具意義的時刻；團隊很榮幸能與住戶一同走過重建歷程，並慶祝阿塔迪納社區所展現的韌性與力量。

The Oak Grove of Altadena目前已成為當地較早完成的新屋社區之一，協助家庭重返阿塔迪納，也為災後社區復甦注入新的活力。隨著住戶入住與社區生活逐漸恢復，The Oak Grove of Altadena將持續展現阿塔迪納兼具自然環境、鄰里情感與居住品質的社區特色。

了解更多The Oak Grove of Altadena資訊，請瀏覽OakGroveAltadena.com，電郵 [email protected]，或致電626-696-8830。

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