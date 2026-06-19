合法無薪實習 鄭博仁律師解析聘僱6條件

近年來，無薪實習已成為美國各行業中的普遍現象，為年輕學子與職場新人提供了寶貴的「實戰」機會。然而，這種看似雙贏的安排，正面臨越來越多的法律質疑與倫理爭議。尤其在勞工保護法規堪稱全美最嚴格的加州 ，無薪實習究竟是否合法？雇主與實習生各自面臨怎樣的風險與收益？前檢察官、法庭調解員、擁有數十年審判經驗的資深審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng)將從法律視角剖析。

鄭博仁律師指出：很多雇主誤以為只要實習生「同意」不拿工資，就可以規避法律責任。但在加州，法律標準極為明確：無薪實習的合法性取決於實習的本質是否以教育為核心，而非雇主是否獲得免費勞動力。

根據加州工業關係部以及聯邦《公平勞動標準法》和加州勞工法的規定，營利性企業若要合法設立無薪實習，必須同時滿足以下六項核心條件：

教育目的優先：實習必須主要惠及實習生，為其提供與其學習領域直接相關的實踐經驗，而非主要服務於雇主的運營需求。

不得替代帶薪員工：無薪實習生不能取代正式員工的工作崗位，也不得從事本應由帶薪員工完成的常規工作。

培訓與監督：實習生應接受類似教育環境下的培訓，並獲得專業人員的密切指導。

雇主不得即時獲益：雇主最多隻能間接獲利，實習活動不能為公司帶來即時生產力或直接收入。

明確告知無薪安排：實習生必須在實習開始前充分知曉其不會獲得任何經濟補償。

無就業權利保障：實習結束後，雇主不必然承諾提供帶薪職位。

若未能滿足上述任何一項條件，該實習即可能被認定為非法無薪勞動，實習生有權追討相應工資，雇主則面臨罰款、補繳薪資及其他法律責任。

鄭博仁律師強調：我們曾處理過多起看似「友好合作」的實習關係，最終因雇主讓實習生獨立完成常規業務，而被法院認定為事實雇佣關係，雇主被判支付數萬美元的欠薪和罰金。

本文僅供一般法律資訊參考，不構成具體法律意見。每位客戶之情況不同，建議尋求正式法律諮詢。

鄭博仁律師電話：626.570.8888；電郵：[email protected]；網站：www.PPRCLaw.com