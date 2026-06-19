華美假期15天康養之旅799元 名額倒數

退休 後的完美生活，難道只能在家看電視？出門旅遊，又怕天天趕路、爬山累斷腿，更怕遇到隱形消費的「購物陷阱」？

專為長者量身打造的深度文化養生行程正式曝光，由華美假期傾力打造，主打「全程無強制自費、無隱藏費用、吃住行全包」用經濟實惠的預算，享受尊榮、不累的夢幻假期。

特別是即將於9月13日出發的「15天桃源康養之旅」由領隊Nancy陶親自帶隊，目前僅剩最後10個名額」。

主打：15天桃源康養之旅$799，名額倒數。

夢幻路線：上海➔西塘➔長沙➔南寧➔巴馬長壽村➔崇左➔廣州。

三大無法抗拒的「慢遊」亮點：

一、住在風景裡：全程升等入住五星級酒店及高奢山水度假村。拉開窗簾就是絕美山水，真正做到「睜眼看景，閉眼好眠」。

二、全程不爬山：告別階梯與趕路，用輕鬆的節奏飽覽奇峰田園。深入「人間仙境」巴馬長壽村，呼吸極高負氧離子，探訪百歲老人，親授天然弱鹼水與長壽養生秘訣。

三、舌尖上的滋味：特色安排中醫食療與地道養生膳食。從水鄉廊棚的精緻江南味、瀟湘秋色紅葉下的長沙美食，到廣州正宗的粵式早茶，滿足老饕的胃。

專屬豪華服務團隊，明星領隊、專業全陪、在地地陪、資深司機、行李員，節奏寬鬆，把每位長者當家人照顧。

其他熱門路線同步搶購中：除了桃源之旅，華美假期同步推出四條高CP值路線，同時以下特價團具體出發日期是：北京內蒙古12天$488，出發9月9日。馬文越港亞洲巡航郵輪16天$598，出發8月19日。冰雪東北+韓國16天$899，出發9月9日。絲綢古韻頭等艙18天$899，出發10月16日。特價團報名截止：6月30日。

以上團費均不含機票與小費。越早訂購機票優惠越多，專線：626-340-4300，626-320-3281華美假期。