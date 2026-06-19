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敬父親節體驗Luminor腕表 昌興珠寶贈好禮

亞凱迪亞市訊
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義大利高級製錶品牌Panerai沛納海隆重呈獻Luminor廬米諾系列新作（見圖），以經典設計結合卓越製錶工藝，向父親堅毅可靠、無私奉獻的精神致敬。

為慶祝父親節，昌興珠寶亞凱迪亞店於6月20 日（本週六）下午1點到4點特備精心調製特色飲品，歡迎賓客前來體驗頂級腕錶的非凡魅力，活動當日，凡購物滿特定額度，即可獲贈限量專屬好禮。為父親挑選一份值得珍藏一生的禮物，不妨到昌興探索覓寶。

昌興珠寶推介，Luminor廬米諾系列一直是沛納海最具代表性的腕錶系列之一，標誌性的錶冠護橋裝置、大尺寸錶殼設計；以及卓越的夜光顯示性能，不僅展現品牌深厚的海洋傳承，更彰顯佩戴者自信果敢的個人風格。

今年父親節，沛納海精選多款Luminor系列腕錶，融合現代技術與經典美學，採直徑44毫米錶殼，搭配啞光藍色錶盤，內置P.6000手動上鏈機芯。其最獨特的設計，莫過於將錶冠設定在9點鐘方向，即玩家所稱的「左撇子腕錶」，其實，沛納海左錶冠最初的用意，並非為慣用左手人士量身打造，而源於品牌的軍事風格傳統。

昌興表示，父親總是默默的守護家人，如同沛納海腕錶般堅定可靠，以一枚象徵時間與傳承的Luminor廬米諾腕錶來表達對父親最真摯的感謝與敬意，讓珍貴時光化作永恆紀念。無論是商務場合、休閒生活或是戶外探險，沛納海腕錶都能展現成熟男性的品味與魅力。

昌興珠寶開業56年，代理寶璣﹑伯爵﹑積家﹑沛納海﹑IWC﹑Omega﹑Longines等名錶以及Hearts on Fire﹑Chanel﹑Chopard﹑Mikimoto﹑Qeelin等名牌珠寶，親切有禮的店員竭誠提供專業服務。

昌興亞凱迪亞店（Arcadia Mall鼎泰豐對面）地址：400 S. Baldwin Ave. L5-L7，Arcadia電話(626)770-3288，聖蓋博店（全統廣場）地址：140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話(626)280-9195，網覽 www.chonghing.com。

精華 FAQ

  • 報導主角是義大利高級製錶品牌沛納海的Luminor廬米諾系列，強調其經典外型、卓越工藝與海洋傳承，並以此作為父親節推薦禮物。

  • 昌興珠寶亞凱迪亞店於6月20日下午1點至4點舉辦體驗活動，現場備有特色飲品，消費達指定額度還可獲得限量專屬好禮。

  • Luminor系列採44毫米錶殼與啞光藍色錶盤，搭載P.6000手動上鏈機芯，並保留標誌性錶冠護橋與左錶冠設計，展現實用與風格。

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