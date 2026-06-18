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韓式養生中心Wi Spa 10次入場券限時優惠320元

洛杉磯訊
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為迎接夏季到來，洛杉磯韓式養生中心Wi Spa（見圖）即日起至6月30日推出Summer Sale限時優惠方案，包括10次入場券320美元、50次入場券1,500美元、100次入場券2,800美元，以及300次入場券7,500美元，讓顧客能以更優惠的價格享受養生與放鬆服務。Wi Spa位於洛杉磯韓國城，全年24小時、每週7天營業，是南加州深受歡迎的韓式養生中心之一。

隨著現代人生活步調加快，越來越多人重視身心健康與壓力管理。Wi Spa結合韓國傳統養生文化與現代健康理念，提供汗蒸、溫泉、按摩、美容護膚及身體護理等多元服務，打造一處能夠放鬆身心、恢復活力的休閒空間。

館內設有多種特色汗蒸房、礦物溫泉池、冷熱浴池及休憩空間，讓顧客透過不同溫度與礦物能量的循環體驗，幫助促進血液循環、舒緩疲勞與釋放壓力。許多顧客習慣在工作後前來放鬆，也有不少家庭將Wi Spa作為週末休閒與養生的好去處。

除了汗蒸與溫泉設施外，Wi Spa亦提供多項專業按摩服務。其中韓式指壓按摩(Acupressure/Shiatsu)透過手指、手掌及手肘沿著人體經絡與穴位進行深層按壓，有助於舒緩肌肉緊繃、促進循環及改善身體平衡。館內也提供瑞典式按摩(Swedish Massage)、韓式指壓與瑞典式按摩結合療程，以及近年受到許多顧客青睞的CBD Custom Massage。

Wi Spa採用韓國傳統去角質技術，幫助去除老廢角質與肌膚雜質，同時促進新陳代謝與血液循環，使肌膚恢復細緻光澤。

Wi Spa地址位於2700 Wilshire Blvd, Los Angeles，詳情可洽213-487-2700或官網www.wispausa.com查詢。

精華 FAQ

  • 本次Summer Sale為限時活動，即日起至6月30日止，主打入場券折扣與多次票方案，讓顧客能以較低成本體驗館內的養生與休閒服務。

  • Wi Spa結合韓式養生文化與現代健康理念，提供汗蒸、溫泉、按摩、美容護膚、身體護理，以及特色去角質服務，打造可休息與恢復活力的空間。

  • Wi Spa位於洛杉磯韓國城，地址是2700 Wilshire Blvd, Los Angeles；顧客可致電213-487-2700，或上官網www.wispausa.com查詢詳細資訊。

加州 洛杉磯

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