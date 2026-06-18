林大衛保險：加州房屋險 最困難期已過

林大衛保險

林大衛保險 表示，加州 房屋保險市場最困難的時期似乎已經過去。隨著更多保險公司重新開放市場，以及AI風險管理技術日益成熟，消費者未來將擁有更多選擇與更穩定的保險環境。

過去兩三年，許多加州屋主陸續收到房屋保險不續保通知，或面臨保費 大幅上漲的壓力。受到通貨膨脹、建築材料上漲、人工成本增加，以及野火、水災等巨額理賠影響，不少保險公司出現虧損，因此紛紛向加州保險局申請調漲保費。雖然保險公司提出漲價申請，但加州保險局也積極審核，針對部分漲幅過高的案件要求調整或拒絕以兼顧消費者權益與保險公司的經營需求，因此也導致有些公司離開，不續保或停售保險。

進入2026年後，市場逐漸改善。隨著人工智慧(AI)技術的發展，保險公司能夠透過衛星影像、無人機照片及電腦分析，更準確評估房屋風險，例如山火風險、樹木距離、屋頂狀況等，大幅提升承保效率。

此外，保險公司也越來越重視漏水風險管理。許多公司鼓勵屋主安裝漏水偵測系統(Water Detection System)，部分設備甚至能夠自動關閉總水閥，減少重大損失，因此部分保險公司願意提供保費折扣或重新開放承保。

過去一段時間暫停接受新業務的許多A級保險公司，目前也陸續重返加州市場。雖然部分出租物業或高風險住宅仍有較嚴格審核條件，但整體市場選擇已經明顯增加。

林大衛保險團隊擁有超過34年的服務經驗（見圖），代理數十家A級保險公司。免費專線：800-778-8588，Alhambra：626-288-9808，Arcadia：626-371-0388，Rowland HTS/Hacienda HTS：626-667-2000，Diamond Bar及Chino Hills：909-593-0888 ，Irvine/Orange County：949-593-0888。

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