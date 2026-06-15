聯合健保6月26日免費糖尿病健康講座 「認識糖尿病：從預防到管理全攻略」

為提升華人社區對糖尿病的認識與健康管理意識，聯合健康保險（UnitedHealthcare）與Optum 攜手舉辦健康講座「認識糖尿病：從預防到管理全攻略」將於 6月26日（星期五）上午11時舉行。特別邀請 張卓謙醫師（Dr. Judy Zhang, MS, DO） 擔任主講嘉賓。透過專業醫師分享，掌握預防與日常管理的關鍵知識。

張醫師為安康診所主任醫師，同時也是 Optum 醫療網成員，具備豐富臨床經驗，將以淺顯易懂的方式，深入講解糖尿病相關知識。內容涵蓋多個實用主題，包括：什麼是糖尿病及血糖臨界值的基本認識，常見早期警訊的辨識，糖尿病對身體的影響與潛在風險，透過改善生活習慣預防糖尿病的方法，日常管理與降低健康風險的實用技巧。

活動將於 聯合天普市亞裔資訊中心 舉行（地址：9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City, CA 91780，茶壺廣場內），歡迎社區民眾現場參加，免費獲取實用健康資訊。如需華語查詢，請致電 1-800-801-1900。服務時間為週一至週五，上午9時至下午5時。

聯合健康保險持續致力於提供貼近社區需求的健康教育與服務，期盼透過本次講座，幫助更多民眾提升健康意識，及早預防慢性疾病，邁向更健康的生活。