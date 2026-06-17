我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA尼克奪冠 加州球迷狂歡被投訴 愛犬被警射殺

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

Catch Bugs Pest Control專業除蟲 洛縣橙縣免費估價

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著南加州氣溫逐漸升高，蟲害活動也進入高峰期。無論是住宅、餐廳、辦公室或商業空間，螞蟻、蟑螂、老鼠、蜘蛛及白蟻等問題都可能在夏季明顯增加，不僅影響生活品質，也可能造成衛生與財產損失。

許多民眾往往等到看到大量害蟲出現才尋求協助，但實際上不少害蟲在被發現之前早已在牆壁、天花板、廚房設備後方或地下空間繁殖一段時間。若能及早檢查與處理，往往能有效降低後續損害與處理成本。

服務洛杉磯縣及橙縣地區的Catch Bugs Pest Control表示，他們提供住宅及商業病蟲害防治服務，協助客戶解決各類常見害蟲問題，包括螞蟻、蟑螂、老鼠、蜘蛛、黃蜂、蒼蠅及白蟻等。

對於家庭客戶而言，廚房、儲藏室、車庫及後院往往是害蟲最容易聚集的區域。尤其夏季高溫期間，螞蟻與蟑螂容易因尋找食物與水源進入室內，而老鼠則可能透過牆壁縫隙或管線空間進入住宅。除了影響環境衛生外，也可能污染食物或造成電線、設備損壞。

除了住宅服務之外，Catch Bugs Pest Control也特別提供餐飲業病蟲害管理服務，其中德國小蠊(German Cockroach)防治更是公司專長之一。由於德國小蠊繁殖速度快且經常藏匿於廚房設備及儲藏區域，一旦形成族群，往往成為餐廳最頭痛的問題之一。

公司表示，對餐廳業者而言，病蟲害防治不只是維持環境整潔，更關係到食品安全、衛生檢查及品牌形象。透過定期巡檢與維護計畫，能夠及早發現潛在風險，協助業者維持良好的營業環境與衛生標準。

Catch Bugs Pest Control提供快速回應服務，並根據不同環境制定客製化防治方案。他們採用安全且有效的處理方式，同時向客戶提供預防建議，幫助降低害蟲再次發生的機會。無論是單次處理、緊急服務，或定期維護計畫，都能依據客戶需求安排。

Catch Bugs Pest Control服務範圍涵蓋洛杉磯縣與橙縣，提供免費估價、當日及緊急服務，並以快速回應、透明價格及在地化服務為經營理念。

詳情可洽213-269-7989，或上網www.catchbugscontrol.com。

精華 FAQ

  • 公司服務範圍涵蓋洛杉磯縣與橙縣，提供住宅與商業病蟲害防治、免費估價、當日及緊急處理，並以在地化與透明價格作為經營特色。

  • 文章指出夏季常見蟲害包括螞蟻、蟑螂、老鼠、蜘蛛、黃蜂、蒼蠅及白蟻等，這些害蟲會影響衛生、生活品質，甚至造成財物損失。

  • 德國小蠊繁殖快、又常躲在廚房設備與儲藏區，一旦成群就難以清除，且會影響食品安全、衛生檢查與品牌形象，因此餐廳需要定期巡檢與防治。

橙縣 加州 洛縣

上一則

寶特瓶轉不開、常跌倒？醫師：恐已罹患1疾病

下一則

71歲華裔周克強退休才學國標 英國黑池舞蹈節奪冠

延伸閱讀

以夷制夷 谷歌「偵錯」計畫將釋千萬隻益蚊抑制蟲害

以夷制夷 谷歌「偵錯」計畫將釋千萬隻益蚊抑制蟲害
放冷凍不會壞 營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

放冷凍不會壞 營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險
灣區迎今夏首波熱浪 舊金山發布高溫警示籲民眾防暑

灣區迎今夏首波熱浪 舊金山發布高溫警示籲民眾防暑
洛縣發布世界盃觀賽安全指南

洛縣發布世界盃觀賽安全指南
致命漢坦病毒來襲和鼠疫有何關係？如何預防？

致命漢坦病毒來襲和鼠疫有何關係？如何預防？
臭雞蛋味莫驚慌 鑽石吧、核桃市瓦斯管線夜間檢查 持續5周

臭雞蛋味莫驚慌 鑽石吧、核桃市瓦斯管線夜間檢查 持續5周

熱門新聞

好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制