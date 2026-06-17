H Mart舊金山門店促銷 家居用品最高5折

亞洲連鎖超市H Mart宣佈，將於6月19日至7月5日期間，在其舊金山 門店舉辦特別促銷活動，慶祝家居用品區擴張升級。

本次活動旨在透過擴張後全新升級的購物環境與更豐富的商品選擇，向長期支援H Mart的顧客表達誠摯感謝。活動期間，指定家居用品類商品將享有最高五折優惠的特別促銷活動（見圖）。

此外，H Mart智慧卡會員（新舊會員皆適用）可獲贈H Mart州限定購物袋一份。關注H Mart官方社群媒體 帳號（KakaoTalk、Instagram、WeChat、LINE及小紅書 ）的顧客，亦可獲贈筷子一副。（數量有限，送完即止，贈品可能依庫存情況有所調整。）

同時，舊金山門店已由原本48,266平方英尺擴展至74,775平方英尺，大幅提升整體營業空間。本次翻新不僅涵蓋家居用品部門，也包含其他營業空間，進一步打造更加多元且升級的購物環境。H Mart表示：衷心感謝顧客長期以來對我們舊金山門店的支持。本次擴張體現了我們持續擴展商品種類並提升購物體驗的承諾。我們將持續努力優化門店服務，為社區帶來更高價值。

如需瞭解更多活動詳情可電H Mart San Francisco門店：(650)993-7450。H Mart智慧卡是免費會員制度，顧客每消費$1可累積1點積分，每滿1,000點即可兌換$10超市禮券。會員同時可享專屬優惠與各類活動參與機會。顧客可於各分店客服中心免費辦理，或透過H Mart手機應用程式線上申請。該應用程式可於Apple Store或Google Play下載，提供便捷的購物工具及每週優惠資訊。