哈崗6月27日回收有回報 贈濾油器、工具包
洛杉磯縣公共建設部於6月27日（星期六）上午10時至下午2時，在哈仙達崗的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，在舉辦的「回收有回報」機油濾油器回收活動中，回收大家的舊機油及濾油器，即可免費獲得一個全新的濾油器。
一同參加可持續且有意義的「回收有回報」活動，凡是攜帶舊機油和舊濾油器前來回收，除可免費獲贈一個全新的濾油器外，更贈送一份回收工具包（見圖），先到先得，送完即止，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做出的貢獻。
洛杉磯縣公共建設部表示，當天舉辦的「回收舊機油與濾油器」活動，大家都可以預先在家裡的車庫，把汽車機油及濾油器更換後，儲存好回收的舊機油及舊濾油器，在回收兌換日當天，凡是帶同一個使用過，需要回收的舊濾油器前來的居民，都可以免費獲贈一個全新的濾油器，現場亦設有舊機油回收服務。
洛杉磯縣公共建設部希望住在哈仙達崗(Hacienda Heights)或附近的居民，都可以參加舊機油與濾油器回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights, CA（與Hacienda Blvd.,交界，Del Taco旁）的指定的O'Reilly Auto Parts進行回收，回收的舊機油濾油器，可免費獲得全新濾油器及回收工具包。
活動時間為6月27日星期六上午10時至下午2時，地點在哈仙達崗的O'Reilly Auto Parts門市，方便居民前往回收舊機油與濾油器。 只要帶來舊機油與舊濾油器回收，就可免費獲得一個全新濾油器，現場另提供回收工具包，數量有限，送完即止。 活動地點是15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights，位於Hacienda Blvd.交界、Del Taco旁。洛縣公共建設部也鼓勵哈仙達崗及周邊居民參與。
精華 FAQ
活動時間為6月27日星期六上午10時至下午2時，地點在哈仙達崗的O'Reilly Auto Parts門市，方便居民前往回收舊機油與濾油器。
只要帶來舊機油與舊濾油器回收，就可免費獲得一個全新濾油器，現場另提供回收工具包，數量有限，送完即止。
活動地點是15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights，位於Hacienda Blvd.交界、Del Taco旁。洛縣公共建設部也鼓勵哈仙達崗及周邊居民參與。
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