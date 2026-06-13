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哈崗6月27日回收有回報 贈濾油器、工具包

洛杉磯訊
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洛杉磯縣公共建設部於6月27日（星期六）上午10時至下午2時，在哈仙達崗的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，在舉辦的「回收有回報」機油濾油器回收活動中，回收大家的舊機油及濾油器，即可免費獲得一個全新的濾油器。

一同參加可持續且有意義的「回收有回報」活動，凡是攜帶舊機油和舊濾油器前來回收，除可免費獲贈一個全新的濾油器外，更贈送一份回收工具包（見圖），先到先得，送完即止，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做出的貢獻。

洛杉磯縣公共建設部表示，當天舉辦的「回收舊機油與濾油器」活動，大家都可以預先在家裡的車庫，把汽車機油及濾油器更換後，儲存好回收的舊機油及舊濾油器，在回收兌換日當天，凡是帶同一個使用過，需要回收的舊濾油器前來的居民，都可以免費獲贈一個全新的濾油器，現場亦設有舊機油回收服務。

洛杉磯縣公共建設部希望住在哈仙達崗(Hacienda Heights)或附近的居民，都可以參加舊機油與濾油器回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights, CA（與Hacienda Blvd.,交界，Del Taco旁）的指定的O'Reilly Auto Parts進行回收，回收的舊機油濾油器，可免費獲得全新濾油器及回收工具包。

精華 FAQ

  • 活動時間為6月27日星期六上午10時至下午2時，地點在哈仙達崗的O'Reilly Auto Parts門市，方便居民前往回收舊機油與濾油器。

  • 只要帶來舊機油與舊濾油器回收，就可免費獲得一個全新濾油器，現場另提供回收工具包，數量有限，送完即止。

  • 活動地點是15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights，位於Hacienda Blvd.交界、Del Taco旁。洛縣公共建設部也鼓勵哈仙達崗及周邊居民參與。

洛杉磯

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