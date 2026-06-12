潘娟娟影像的織夢者 跨文化溝通

在當代藝術浪潮中，影像創作往往與科技革新、概念先鋒緊密相連。然而，藝術家潘娟娟（見圖）卻以一條截然不同的路徑，為觀念影像領域注入了深沉而溫暖的人文力量。

潘娟娟的代表作《我們的時代》系列，清楚詮釋了她的核心創作理念。潘娟娟將創作的重心前置，致力於建構一個基於真實互動、信任與同理心的「創作共同體」。她深入世界各地朋友的生活，透過傾聽與平等的見證，將拍攝對象從被動的「客體」轉化為共同創作的「主體」。

對此，中國攝影藝術館執行館長孫振軍評價其為「社會關係美學」的鮮活實踐，大大拓展了對攝影本體功能的理解，將其昇華為維繫社會紐帶、建立信任與增進理解的媒介。

潘娟娟的作品在視覺語言上追求質樸的豐富性。這種質樸源自於強大的自信，她的作品，如《我們的時代》系列，透過記錄來自不同國家、擁有各異性格與人生經歷的朋友們的歡笑、憂鬱、智慧、質樸、勝利、困頓、分離與希望，尤其是那些被戰爭與流離失所重塑的人生，編織出一張開放的情感網絡與時代精神圖譜。

潘娟娟的觀念影像策劃，具有天然的跨文化溝通力與積極的社會擔當。塞爾維亞美術家協會秘書長帕夫萊•克內澤維奇認為，她的作品構建了一個「微觀卻真摯的全球情感共同體」，從普世人性出發，透過具體的人生故事引發廣泛共鳴，能跨越語言與國界，直抵不同背景觀眾的心靈。這不僅是一種藝術表達，更是一種創作即療癒的實踐。

潘娟娟的作品在二○二五柏林藝術雙年展、佛羅倫薩國際藝術展等國際平台上榮獲金獎與傑出貢獻獎，獲得了專業領域的認可。