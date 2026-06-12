海之滴亞洲巡迴講座 籠目昆布吸睛免費試用

立川大介醫學博士在互動問答環節

5月月27日開始，作為健康品牌「海之滴」(Umi No Shizuku)主辦的年度盛事—亞洲健康巡迴講座「在越南 胡志明市、河內市以及泰國 曼谷三大亞洲核心城市成功舉辦。這次巡迴講座引發了醫學界、媒體及廣大追求健康、健康處於嚴重挑戰時期人士的關注。

講座特別邀請到了日本 褐藻糖膠專家、日本若宮醫院副院長、同時兼任日本褐藻糖膠(Fucoidan)研究所理事的立川大介醫學博士(Dr. Daisuke Tachikawa)親臨現場。在本次巡迴講座中，立川博士重磅發表了海之滴歷時多年研發的顛覆性創新成果「海之滴日夜雙配方」限量版+混合AG並首次深度揭秘了獲得日本專利認證的珍稀核心成分「籠目昆布」在生物鍾分時免疫調理中的核心成果。

榮獲日本專利：限量珍稀原料「籠目昆布」夜晚3倍細胞健康更新；在講座的核心報告中，立川大介博士展示了海之滴與日本九州大學食品免疫功能分析實驗室共同研究的重大突破。

籠目昆布只生長在日本北海道函館附近極少數的冰冷海域，因其表面有著凹凸不平的「籠目」網狀花紋而得名。 由於其對生長環境要求極苛刻，完全無法實現人工量產，每年採摘量極其有限，因此海之滴將其作為「限量版」核心配方推出。

立川博士指出，人體的免疫防禦的活躍度在白天與黑夜呈現出完全不同的狀態。

「海之滴日夜雙配方」正是基於這一生物學規律，透過白天的精準支持與夜間的深層更新，實現24小時不間斷的協同守護。

海之滴為了回饋用戶，特別提供「免費試用」體驗名額的健康產品手冊。國語諮詢專線1-888-482-5888，粵語專線1-888-853-6888。官方網站：www.kfucoidan.com，諮詢時間：週一至週五上午9點至6點。

健康講座-越南胡志明站