我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

海之滴亞洲巡迴講座 籠目昆布吸睛免費試用

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
立川大介醫學博士在互動問答環節
立川大介醫學博士在互動問答環節

5月月27日開始，作為健康品牌「海之滴」(Umi No Shizuku)主辦的年度盛事—亞洲健康巡迴講座「在越南胡志明市、河內市以及泰國曼谷三大亞洲核心城市成功舉辦。這次巡迴講座引發了醫學界、媒體及廣大追求健康、健康處於嚴重挑戰時期人士的關注。

講座特別邀請到了日本褐藻糖膠專家、日本若宮醫院副院長、同時兼任日本褐藻糖膠(Fucoidan)研究所理事的立川大介醫學博士(Dr. Daisuke Tachikawa)親臨現場。在本次巡迴講座中，立川博士重磅發表了海之滴歷時多年研發的顛覆性創新成果「海之滴日夜雙配方」限量版+混合AG並首次深度揭秘了獲得日本專利認證的珍稀核心成分「籠目昆布」在生物鍾分時免疫調理中的核心成果。

榮獲日本專利：限量珍稀原料「籠目昆布」夜晚3倍細胞健康更新；在講座的核心報告中，立川大介博士展示了海之滴與日本九州大學食品免疫功能分析實驗室共同研究的重大突破。

籠目昆布只生長在日本北海道函館附近極少數的冰冷海域，因其表面有著凹凸不平的「籠目」網狀花紋而得名。 由於其對生長環境要求極苛刻，完全無法實現人工量產，每年採摘量極其有限，因此海之滴將其作為「限量版」核心配方推出。

立川博士指出，人體的免疫防禦的活躍度在白天與黑夜呈現出完全不同的狀態。

「海之滴日夜雙配方」正是基於這一生物學規律，透過白天的精準支持與夜間的深層更新，實現24小時不間斷的協同守護。

海之滴為了回饋用戶，特別提供「免費試用」體驗名額的健康產品手冊。國語諮詢專線1-888-482-5888，粵語專線1-888-853-6888。官方網站：www.kfucoidan.com，諮詢時間：週一至週五上午9點至6點。

健康講座-越南胡志明站
健康講座-越南胡志明站

精華 FAQ

  • 講座依序在越南胡志明市、河內市，以及泰國曼谷三大亞洲核心城市舉辦，主打健康主題並吸引醫學界、媒體與關注保健人士參與。

  • 立川博士重點介紹海之滴研發的「日夜雙配方」與核心成分「籠目昆布」，並說明其依據人體白天與夜晚免疫活躍度差異所設計的調理概念。

  • 海之滴在講座後提供免費試用體驗名額的產品手冊，並公布國語與粵語諮詢專線及官方網站，方便消費者進一步了解產品與聯絡方式。

越南 日本 泰國

上一則

台裔媽意外創出話題甜點 從家庭廚房→主流區開店

下一則

科技產業人才流入 聖地牙哥200萬元以上房屋5月成交創高

延伸閱讀

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
長壽關鍵Omega-3 美國人攝取不足 日裔營養師分享菜單

長壽關鍵Omega-3 美國人攝取不足 日裔營養師分享菜單
中海警船進入台灣東方日本專屬經濟區 首度主張管轄權

中海警船進入台灣東方日本專屬經濟區 首度主張管轄權
軍事專家：日菲畫界東台水域 對中打造「島鏈」封鎖網

軍事專家：日菲畫界東台水域 對中打造「島鏈」封鎖網
北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束
反制日菲 中國展開台灣東部海上執法

反制日菲 中國展開台灣東部海上執法

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非