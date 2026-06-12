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中國信託銀行優惠存戶 11個月定存利率4.00%

洛杉磯訊
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CTBC Bank專業團隊。
CTBC Bank專業團隊。

中國信託銀行(CTBC Bank USA)現推出8個月定存3.68%年利率及11個月定存4.00%年利率，幫助客人穩健理財的同時，享有更具競爭力的收益回報。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，8個月定期存款3.68% APY最低開戶金額為$25,000；11個月定期存款4.00% APY最低開戶金額為$150,000，需為新資金。詳情至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

此外，中國信託銀行特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶夏季的到來。即日起，透過優質合作夥伴，可以享受專屬的多重好康與折扣。詳情上網www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州、紐約州、紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行現提供房屋淨值貸款方案，前6個月帳單週期5.99%限時優惠利率。結合靈活的貸款條件，具競爭力的利率，迅速核貸流程與專屬客戶服務，助客戶穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想瞭解更多詳情上網「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

精華 FAQ

  • 本次優惠包含8個月定期存款年利率3.68%，以及11個月定期存款年利率4.00%，主打較具競爭力的收益回報，協助客戶在穩健理財下爭取更高利息收入。

  • 此優惠僅限於中國信託銀行分行開戶辦理，8個月定存最低金額為2.5萬美元，11個月定存最低金額為15萬美元，且11個月方案必須是新資金才可適用。

  • 除了存款優惠，中國信託銀行也提供房屋淨值貸款、聯邦小型企業署認證的商業貸款，以及整合性的跨國金融方案，並在美國設有21個服務據點。

利率 貸款 加州

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