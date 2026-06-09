M&M Arts and Productions推出原創黑色喜劇《The Liftist》登陸洛杉磯LGBT中心

劇情從談家庭勞動與情感責任

由劇作家Amy Dong與Mason Ma共同創作的原創三幕黑色喜劇《The Liftist》，6月7日至15日在洛杉磯LGBT中心Davidson/Valentini Theatre限量演出五場。作品以一場看似微不足道的家庭爭執「馬桶圈究竟該掀起還是放下」為起點，透過跨越三十餘年的時空敘事，探討性別角色、家庭勞動分工、科技控制與個人自由等當代議題。

劇中核心人物Ashley Chu由趙婧堯（Jingyao Zhao）飾演。在第一幕中，她是一位聰慧獨立的華裔少女，與身為消防員的父親Bob（蔣皓宇 John Jiang飾）圍繞家庭勞動展開鬥智斗勇；好友Zoey（Summer Xia飾）則見證著這一系列家庭衝突。

第二幕中，Ashley成長為曼哈頓執業律師，並與未婚夫Jason（周昱臣飾）步入婚姻籌備階段。然而，看似輕鬆甜蜜的關係背後，卻隱藏著關於責任分擔、勞動價值與性別期待的深層矛盾，而這些矛盾最終都透過一個「放下馬桶圈」的動作被無限放大。

第三幕則將故事推向高潮。Ashley被困於未來隔離病房中，唯一的「陪伴者」是由潘舒文（Shuwen Pan）配音的AI智慧馬桶Dylan。這個既荒誕又幽默的角色，不僅承擔大量喜劇效果，更成為全劇對科技異化與社會控制最尖銳的諷刺。當本應服務人類的系統開始向人類發號施令時，人類的自由與選擇權又將何去何從？

《The Liftist》以黑色幽默包裝深刻議題，在75分鐘的演出中向觀眾拋出一連串值得思考的問題：當女性與男性擁有同等收入時，為何女性仍承擔更多家務勞動？為何男性依賴伴侶經濟支持容易遭受嘲諷，而女性則被視為理所當然？家庭中的性別平等，是否真的已經實現？

製作人Lucy Ma接受媒體採訪

演出由趙婧堯，蔣皓宇，Summer Xia等演出。本劇由製片人Lucy Ma創立的M&M Arts and Productions Inc出品，Julie Zhu擔任聯合製作人，並由導演曲直（Zhi Qu）與劇作顧問韓雪來（Khione Han）共同打造。作品從創意開發到舞台呈現皆由團隊獨立孵化完成，展現鮮明的亞裔美國人文化視角與原創敘事能量。

導演曲直（Zhi Qu）接受採訪

M&M Arts and Productions長期致力於推動亞裔聲音進入美國主流戲劇舞台，特別關注亞裔女性經驗與文化認同的呈現。《The Liftist》不僅是一部關於家庭與性別的喜劇，更是一則關於勞動價值、社會角色與文化可見度的當代寓言。

全體演員

演出日期：2026年6月7日至6月15日，演出地點Davidson/Valentini Theatre，Los Angeles LGBT Center，演出及購票資訊關注Instagram:@theliftistplay。