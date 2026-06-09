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AI貸款銀行 爾灣分行盛大開幕，三載深耕實現「三地同輝」戰略布局

洛杉磯訊
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爾灣市議員Melinda Liu， AI貸款銀行管理團隊頒發賀狀
爾灣市議員Melinda Liu， AI貸款銀行管理團隊頒發賀狀

2026年6月6日，AI Mortgage Lending（AI貸款銀行）隆重舉行爾灣分行開業典禮，來自政界、金融界、地產界及商界的眾多嘉賓齊聚一堂，共同見證公司發展歷程中的重要裡程碑。爾灣分行的成立，不僅象徵AI貸款銀行完成南加州三大據點布局，更標誌著公司邁向智慧金融新階段的重要一步。

AI貸款銀行CEO Bill Liau致詞
AI貸款銀行CEO Bill Liau致詞

CEO Bill Liau表示，爾灣不僅是南加州最具發展潛力的城市之一，更是公司未來戰略布局的重要據點。未來公司將持續運用人工智慧及數位科技，進一步簡化貸款流程、提升服務效率，並結合線上線下整合行銷模式，積極拓展橙縣及聖地牙哥市場，為更多不同族裔社群提供專業、便捷且值得信賴的金融服務。

CMO David 致詞
CMO David 致詞

David 表示，感謝大家百忙中來一起慶祝爾灣分行開幕, 爾灣分行的成立象徵公司發展的新裡程碑。未來將持續結合人工智慧技術與在地化服務，深化商務合作，優化客戶體驗，為社區及客戶提供更高效、便捷的金融服務。

國會議員趙美心、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強分別透過代表向AI貸款銀行管理...
國會議員趙美心、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強分別透過代表向AI貸款銀行管理團隊頒發賀狀

森林湖市議員Benjamin Yu、ACG Funding CEO Donna Chao、Fortress Escrow CEO Chelsey Chao、億通投資集團總裁Kevin與CFO Lynn、ABC物流集團CEO Martin與CFO Lucky、JH Group CPA創辦人Jeff Huang、AG ONE房地產董事長Angela Liu、RVC至真資本總裁Ian及合夥人美仁、AI 網紅地產CEO CHIRS 及 CFO Mina、中國上市企業振華重工北美大區CFO Susie Sun、NewGen資產管理公司合夥人Simon Luo等獻上祝福。

美中廣東總商會會長張鐵流向CEO Bill Liau 頒發賀狀
美中廣東總商會會長張鐵流向CEO Bill Liau 頒發賀狀

AI貸款銀行創立於2023年，從阿罕布拉總部起步，憑藉專業服務、創新科技與高效團隊，在短短三年間迅速成長，先後拓展至工業市及爾灣，實現「三載砥礪、三地同輝」的發展藍圖。回顧創業初期，公司僅由少數成員共同打拼，從辦公室裝修、家具組裝到貸款文件處理，團隊以堅定信念克服各項挑戰，奠定今日穩健發展的基礎。

作為一家以科技驅動的現代化貸款機構，AI貸款銀行的定位早已超越傳統貸款公司。公司致力打造結合金融、房地產與商業資源的綜合合作平台，串聯購屋者、投資人、房產經紀人及各行業專業人士，共同創造更具價值的服務生態圈。

本次活動另一亮點為精心安排的AI智慧機器人展示。透過創新的互動演出，充分展現公司將人工智慧技術融入金融服務的核心理念，也讓現場來賓親身感受到科技與金融結合所帶來的全新體驗。

與會嘉賓共同舉杯，象徵AI貸款銀行正式開啟在橙縣市場的新篇章
與會嘉賓共同舉杯，象徵AI貸款銀行正式開啟在橙縣市場的新篇章

展望未來，AI貸款銀行將持續秉持「專業、效率、創新」的核心價值，以科技驅動金融服務升級，攜手合作夥伴共同推動房地產金融產業發展，為客戶創造更多價值。

與會嘉賓共同舉杯，象徵AI貸款銀行正式開啟在橙縣市場的新篇章
與會嘉賓共同舉杯，象徵AI貸款銀行正式開啟在橙縣市場的新篇章

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