張楷淇服裝藝術展6/13登場 展現時尚與藝術跨界魅力

張楷淇是一位活躍於戲劇、電影及跨領域藝術創作的國際知名服裝設計師與視覺藝術家。

由好萊塢電影學院主辦的張楷淇（Kaiqi Zhang）服裝藝術展暨《The Art of Kaiqi Zhang》新書發佈會，將於2026年6月13日（六）上午10時30分至下午5時，在蒙特利公園市世界日報四樓隆重舉行， 歡迎社會各界人士免費參加。

張楷淇是一位活躍於戲劇、電影及跨領域藝術創作的國際知名服裝設計師與視覺藝術家。作品以獨特的藝術視角探索身體與空間、現實與幻想之間的關係，將服裝提升為一種跨越文化、連結人與自然及未來的藝術語言。其作品曾在英國維多利亞與艾伯特博物館（V&A Museum）展出，並獲BBC等國際媒體報導，廣受藝術界關注。

活動展示張楷淇多年創作精華，帶領觀眾走進一個融合藝術、時尚與觀念的創意世界。

此次活動將同步舉行新書《The Art of Kaiqi Zhang》發佈會，集中展示張楷淇多年創作精華，帶領觀眾走進一個融合藝術、時尚與觀念的創意世界。

主辦單位表示：「當服裝超越穿著本身，它便成為人與自然、文化與未來之間的對話。」現場除了精彩展覽外，還將提供免費咖啡與精緻點心，與來賓共同分享藝術與時尚交匯的魅力時刻。

活動時間：2026年6月13日（六）上午10:30至下午5:00

活動地點：世界日報洛杉磯社（四樓）

地址：1588 Corporate Center Dr, Monterey Park, CA 91754

入場費用：免費

誠摯邀請藝術愛好者、時尚從業人士及社會各界朋友蒞臨參觀，共同見證這場融合藝術、時尚與創意的文化盛宴。