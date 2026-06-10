蒙市Healing Dental Care牙科診所 初診治療85折

AI重點 文章重點整理： 重點一： Healing Dental Care提供初診治療85折，檢查與拍片再享半價優惠。

Healing Dental Care提供初診治療85折，檢查與拍片再享半價優惠。 重點二： 診所由USC畢業團隊主理，配備CBCT等高科技設備。

診所由USC畢業團隊主理，配備CBCT等高科技設備。 重點三：自2015年深耕社區，提供全齡牙科與多項專業治療。

Healing Dental Care牙科診所提供專業頂級的牙科服務，初診治療新客人有85折優惠，另初診檢查+拍片費用半價(50% Off)優惠（不包含CBCT），有關詳情可電626-872-0075或213-738-7077查詢。

該牙科診所特色是畢業於USC的專業團隊，打造全齡層安心就診體驗，擁有高科技設備的CBCT電腦斷層掃描，專業口腔外科、植牙、嵌體，診所內牙冠掃描隔天便可完成，歡迎所有年齡層的患者預約就診。診所地址在939 S Atlantic Blvd. Suite#110, Monterey Park, CA 91754及680 Wilshire Pl #411, Los Angeles, CA 90005，網址是www.healingdentalcarela.com。

位於蒙特利公園市 的Healing Dental Care牙科診所，自2015年成立以來，持續以專業熱忱與高品質醫療服務深耕社區，致力於為每一位患者，提供舒適且值得信賴的牙科照護體驗。診所秉持「以患者為中心」的理念，依據個別需求量身打造最合適的治療計畫，深受各年齡層患者肯定。

隨著牙科技術的快速發展，Healing Dental Care亦積極引進先進設備，包括數位與全口X光攝影、錐形束電腦斷層掃描(Cone Beam CT)及口內攝影系統，以提升診斷準確度與治療效率，確保患者獲得現代化且安全的醫療服務。診所接受牙科保險計畫，主要服務項目包括有全面口腔檢查、蛀牙治療與填補、美容貼片、活動假牙與植體覆蓋式假牙、根管治療、牙齒清潔與牙周治療、牙冠與牙橋修復、牙齒美白、人工植牙、隱形矯正與牙齒排列治療等。

Healing Dental Care表示，未來將持續精進醫療品質與服務水準，為更多患者提供安心、舒適且高效率的牙科治療，成為社區居民信賴的長期口腔健康夥伴。提供無年齡限制的全面牙科服務，從兩歲以上幼童、成年人至高齡長者皆可安心就診，診所強調親切細心的服務流程，讓患者在放鬆的環境中接受專業治療，打造有別於一般牙科診所的優質體驗。在牙科醫療服務方面，診所專精一般牙科、美容牙科、急診牙科及植牙治療，無論是蛀牙修補、微笑美容改善或缺牙重建，皆由林醫師(Dr. Eugene Lim)率領經驗豐富且專業的醫療團隊，提供精準診斷與高品質治療。