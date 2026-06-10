我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

蒙市Healing Dental Care牙科診所 初診治療85折

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Healing Dental Care提供初診治療85折，檢查與拍片再享半價優惠。
  • 重點二：診所由USC畢業團隊主理，配備CBCT等高科技設備。
  • 重點三：自2015年深耕社區，提供全齡牙科與多項專業治療。

Healing Dental Care牙科診所提供專業頂級的牙科服務，初診治療新客人有85折優惠，另初診檢查+拍片費用半價(50% Off)優惠（不包含CBCT），有關詳情可電626-872-0075或213-738-7077查詢。

該牙科診所特色是畢業於USC的專業團隊，打造全齡層安心就診體驗，擁有高科技設備的CBCT電腦斷層掃描，專業口腔外科、植牙、嵌體，診所內牙冠掃描隔天便可完成，歡迎所有年齡層的患者預約就診。診所地址在939 S Atlantic Blvd. Suite#110, Monterey Park, CA 91754及680 Wilshire Pl #411, Los Angeles, CA 90005，網址是www.healingdentalcarela.com。

位於蒙特利公園市的Healing Dental Care牙科診所，自2015年成立以來，持續以專業熱忱與高品質醫療服務深耕社區，致力於為每一位患者，提供舒適且值得信賴的牙科照護體驗。診所秉持「以患者為中心」的理念，依據個別需求量身打造最合適的治療計畫，深受各年齡層患者肯定。

隨著牙科技術的快速發展，Healing Dental Care亦積極引進先進設備，包括數位與全口X光攝影、錐形束電腦斷層掃描(Cone Beam CT)及口內攝影系統，以提升診斷準確度與治療效率，確保患者獲得現代化且安全的醫療服務。診所接受牙科保險計畫，主要服務項目包括有全面口腔檢查、蛀牙治療與填補、美容貼片、活動假牙與植體覆蓋式假牙、根管治療、牙齒清潔與牙周治療、牙冠與牙橋修復、牙齒美白、人工植牙、隱形矯正與牙齒排列治療等。

Healing Dental Care表示，未來將持續精進醫療品質與服務水準，為更多患者提供安心、舒適且高效率的牙科治療，成為社區居民信賴的長期口腔健康夥伴。提供無年齡限制的全面牙科服務，從兩歲以上幼童、成年人至高齡長者皆可安心就診，診所強調親切細心的服務流程，讓患者在放鬆的環境中接受專業治療，打造有別於一般牙科診所的優質體驗。在牙科醫療服務方面，診所專精一般牙科、美容牙科、急診牙科及植牙治療，無論是蛀牙修補、微笑美容改善或缺牙重建，皆由林醫師(Dr. Eugene Lim)率領經驗豐富且專業的醫療團隊，提供精準診斷與高品質治療。

蒙特利公園市

上一則

蹭食世界盃大餅 賣這款商品最好賺

下一則

大專校友會高球賽、舞會、七七紀念… 接力登場

延伸閱讀

Grace Dental Care 當日假牙修復、口掃牙冠3天裝牙

Grace Dental Care 當日假牙修復、口掃牙冠3天裝牙
紐約綜合牙科提供牙周病 種植牙 全牙科服務

紐約綜合牙科提供牙周病 種植牙 全牙科服務
水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果

水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果
30年經驗假牙專家沈成蓮博士 法拉盛開診所

30年經驗假牙專家沈成蓮博士 法拉盛開診所
醫療保險／免費洗牙陷阱多 規則藏細節

醫療保險／免費洗牙陷阱多 規則藏細節
金聖九醫師植牙經驗豐富 接受PPO保險

金聖九醫師植牙經驗豐富 接受PPO保險

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05
若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

2026-06-05 13:09
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊