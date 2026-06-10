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涵靜書院靜坐課解壓強身 7月20日起連4周免費開班

洛杉磯訊
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：涵靜書院將自7月20日起連四週免費開授靜心靜坐課程。
  • 重點二：課程於每週下午1時30分至5時在Rosemead實體教室進行。
  • 重點三：主打紓壓調情緒、強身健體，協助民眾找回身心靈平衡。

經過疫情衝擊，面臨現在的局勢動盪，讓許多民眾深刻體會到身心健康的重要性。為服務社區大眾，涵靜書院靜坐研習中心將於7月20日起連續四週下午1時30分至5時，免費以實體教室免費開班傳授靜心靜坐課程。教導大家如何在繁忙的工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

許多人在尋覓如何健康養生身心平衡的有效方法。在現代忙碌社會，為了生活和工作每日忙忙碌碌導致身心靈疲憊，不知自己生命的價值或熱情在那？導致能量急速消耗，健康出現狀況，才驚覺怎麼活的如此之累？據「人體能源危機報告」全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至到瀕臨用完的程度。身、心、 精神能量不能保持正面平衡，導致慢性病的發生，譬如焦慮失眠、 腸胃功能不適、 過敏、 免疫功能失調、 無名背痛等等。人們常為過去煩惱，為未來憂心，對當下又徬徨不已，有心無力，導致身體每況愈下。其實只要找到對的方法，使身心靈重新接上電源， 就能快速有效的補充失去的能量。

靜坐有益養生，需知如何入手，以免走火入魔，為此涵靜書院免費教授「以自然為宗， 無為為法」的靜坐法門，隨時隨地都可藉由靜心靜坐，在忙碌生活中找回片刻屬於自己的寧靜世界，加強正氣能量，更有活力完成願景，使身心靈全面改善，開始生命的另一章。

「靜心靜坐」是一種安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、達到身、心、靈真正的和諧與健康。

上課日期：7月20、27日、8月3、10日下午1時30分至5時。地點：涵靜書院靜坐研習中心，地址：9200 Glendon Way, Rosemead, CA 91770。電話：(626)571-5983，Email : [email protected]

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