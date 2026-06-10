大莊家抽220萬橙縣豪宅 女醫學生中獎

Home Sweet Win!主持人Ty Pennington（左）與爾灣大屋幸運贏家Anahy M.（中） 。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大莊家賭場舉辦三個月抽獎，女醫學生Anahy幸運抱回220萬豪宅。

大莊家賭場舉辦三個月抽獎，女醫學生Anahy幸運抱回220萬豪宅。 重點二： 決賽由Ty Pennington助陣，三名入圍者各選鑰匙，Anahy成功開門。

決賽由Ty Pennington助陣，三名入圍者各選鑰匙，Anahy成功開門。 重點三：主辦方同步捐近十萬元給Habitat LA，支援山火後重建工作。

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)推出的「Home Sweet Win!」豪華巡禮送大屋活動，於3月正式開跑，此項為期三個月的賭場精彩抽獎活動在5月30日晚十時迎來了激動人心的終極決賽，南加女醫學生Anahy M. 手握的鑰匙成功開啓幸運之門，成為價值達220萬元爾灣 全新奢華豪宅的屋主。

大莊家「Home Sweet Win!」活動壓軸再次邀請資深家居電視節目主持人Ty Pennington擔任抽獎嘉賓，Anahy M.與另外兩名入圍決賽的幸運兒各自選擇了一把可能開啟全新奢華大屋的幸運鑰匙，Anahy選擇了1號鑰匙後與其他二入圍者並排站在舞台上的三扇門後， Ty Pennington隨即熱情高呼：「開啟那扇門！」幾秒鐘後，Anahy手握的鑰匙成功的轉動鎖芯，喜悅的淚水伴著繽紛彩絮，全場歡聲雷動。另兩名入圍者依活動規則各自獲得五萬元現金獎賞。

幸運兒Anahy原本是一名住在維農市附近由500呎車庫改建居所的醫學生，她為了上學，於2024年從加州 佩里斯市搬到洛杉磯，但洛杉磯各地的租金實在太昂貴，因而搬進了父母的車庫並做了翻新改建，Anahy在攻讀超音波檢驗師學位的兩年裡一直居住於此，今年8月即將畢業，她的夢想一直都是要給女兒一個更好的未來。

中獎後次日清晨，Anahy在七歲女兒以及多位家族親屬的溫暖簇擁下，前往參觀這棟位於橙縣 熱門社區Ovata at Great Park的全新豪宅，在參觀過程中，她興奮的對男友Erick說，以後再也不用去自助洗衣店洗衣服了。陪同參觀新居的大莊家工作人員透露，Anahy已經迫不及待想使用新的廚房為女兒和全家人烹飪美食。Anahy和整個家族多年來一直是「大莊家」的常客，更經常享受就近度假，笑稱自己幾乎每次造訪都有好運相伴，她甚至在2026年稍早曾贏過一萬元獎金，但坦言沒有任何獎項能與這棟大屋帶來的欣喜和意義相提並論。

「大莊家」發展總公司總裁Sean Vasquez表示，沒有任何東西比親眼見證一個人的命運在轉瞬之間徹底改變更令人動容，當奇蹟時刻屬於Anahy和她的家人時，現場滿溢的喜悅與感動，正是我們當初創辦 「豪華巡禮送大屋」活動的初衷，明年期待推出更令人耳目一新的活動。

除了2026年度 「豪華巡禮送大屋」慷慨送活動之外，「大莊家」還向非營利組織「大洛杉磯地區仁人家園」(Habitat LA)捐贈了近十萬元善款，以支持該組織在2025年毀滅性山火後的各項重建工作。

如需瞭解更多詳情，可登錄「大莊家賭場度假村」官網Pechanga.com。