現代汽車5車款 名列最佳探險車型榜單

AI重點 文章重點整理： 重點一： 現代五款車型入選《美國新聞》首屆最佳探險車型榜單。

現代五款車型入選《美國新聞》首屆最佳探險車型榜單。 重點二： Tucson與Tucson Hybrid獲最佳露營緊湊型休旅車稱號。

Tucson與Tucson Hybrid獲最佳露營緊湊型休旅車稱號。 重點三：Kona、Palisade Hybrid與IONIQ 9在公路旅行類別表現亮眼。

五款現代汽車的車型入選了《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)首屆「2026年最佳探險車型」榜單。現代Tucson和Tucson Hybrid榮獲了最佳露營用緊湊型休旅車的稱號，而現代Kona（最佳小型休旅車）與現代Palisade Hybrid（最佳中型油電混合休旅車）則在公路旅行類別中獲得認可。全電動的IONIQ 9三排休旅車憑藉其寬敞座艙與便利功能在這兩個類別中皆拔得頭籌（見圖）。2026最佳探險車型大獎旨在表彰在露營、公路旅行，以及越野探險領域中的首選，並強調在性能實力、載物空間、乘客舒適、能源經濟、探險功能，以及整體品質方面表現出色的傑出車型。

北美現代汽車產品規畫總監Ricky Liao表示：「隨著越來越多消費者熱衷於戶外休閒和家庭公路旅遊，現代汽車增添了一系列豐富的功能與科技，來支持這些探險體驗。我們的產品陣容旨在提供駕駛人所需的安全性、便利性，以及舒適性，讓在現代汽車內的每一次探險之旅都更加愉悅。」

Kona提供了一系列的動力系統，將性能與效率提升到全新等級，同時也在連接性和便利功能進行全面升級，其中包含最新一代的BlueLink®系統以及可選的主動與被動安全系統。

Tucson提供了注重環保的動力系統、領先級矩的科技，以及專為探險而生的XRT車型。

現代汽車旗下的兩款較大休旅車，Palisade和IONIQ 9，憑藉其大膽的設計、先進的動力系統，以及下一代的前沿科技，大幅提升豪華三排座的駕乘體驗。提供油電混合動力系統車型的Palisade，以及全電動的IONIQ 9， 均備有寬敞舒適的環境空間，極為適合公路旅行和露營探險。

《美國新聞》車輛測試資深編輯John Vincent表示：「現代汽車對於提供樹立業界標竿的內部空間、高效率的動力系統，以及豐富的標準配備的承諾助其榮獲了這些獎項認可。所有五款獲獎車型均擁有寬敞的座艙以及便於出行的實用功能，尤以Tucson和Kona為甚；Palisade Hybrid、Tucson Hybrid，以及IONIQ 9則將寬裕空間和高科技效率完美融合。」

自2007年以來，作為《美國新聞與世界報導》旗下的汽車頻道，《美國新聞》最佳車型發布了眾多在美國市場銷售的絕大多數新車的排名與評測。