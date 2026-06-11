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義機能潮牌Stone Island 進駐South Coast Plaza

洛杉磯訊
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Stone Island正式進駐South Coast Plaza，擴大南加州精品時尚版圖。
  • 重點二：品牌源自義大利，以機能材質、染整科技與工裝美學著稱。
  • 重點三：羅盤徽章與聯名合作使Stone Island成為國際潮流代表品牌。

來自義大利的傳奇機能潮流品牌Stone Island正式進駐South Coast Plaza（見圖），為南加州精品時尚版圖再添話題焦點。時逢父親節近，Stone Island增加贈禮選項。

義大利是歐洲精品重鎭，男裝尤為著名。Stone Island自1982年由義大利設計師Massimo Osti創立以來，不同於傳統精品品牌強調華麗剪裁，從軍服、航海服與工業工裝汲取靈感，專注於機能材質與染整科技的研究，打造兼具實用性與未來感的服飾風格。其軍事工裝美學、前衛布料科技與經典羅盤徽章聞名全球的Stone Island，近年已成為國際潮流代表性的機能精品之一。

Stone Island始終以「服裝實驗室」精神聞名。關鍵在於其不斷突破傳統紡織概念的實驗精神。包括成衣染色(Garment Dye)、隨溫度變色的Ice Jacket、高反光材質Reflective Jacket，以及帶有金屬光澤的Metal Nylon等經典系列，都曾引領機能時尚風潮，甚至影響後來整個潮流產業對科技布料的發展方向。

品牌最具代表性的羅盤徽章(Compass Patch)，多年來已成為全球潮流玩家辨識度極高的象徵。從英國足球文化、街頭次文化，到今日高端潮流市場，Stone Island始終保持獨特定位。其低調卻充滿辨識度的設計語言，也讓品牌成為許多時尚愛好者心中的「懂的人自然懂」。

除了功能性與設計感兼備，Stone Island也深受全球音樂與潮流名人喜愛，包括Drake、Travis Scott與Liam Gallagher等皆是品牌代表性支持者。近年Stone Island更陸續與Supreme等品牌聯名，進一步鞏固其在全球潮流市場的重要地位。

此次進駐South Coast Plaza，也讓許多南加州時尚愛好者無需遠赴紐約、東京或米蘭，即可近距離體驗Stone Island標誌性的機能美學與創新材質魅力。新店空間延續品牌一貫的工業未來感設計風格，搭配經典羅盤元素與科技感陳列，展現濃厚的義式實驗精神。

精華 FAQ

  • Stone Island此次正式進駐的是South Coast Plaza，讓南加州消費者可就近體驗品牌風格，不必再遠赴紐約、東京或米蘭選購。

  • Stone Island以軍服、航海服與工裝為靈感，專注機能材質與染整科技，並推出Garment Dye、Ice Jacket等經典系列，長年引領科技布料風潮。

  • 新店延續工業未來感設計，搭配羅盤徽章與科技感陳列；又因父親節將近，品牌同步增加贈禮選項，提升送禮與逛店吸引力。

加州 義大利

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