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Americana at Brand 日前舉辦「Senses of Summer」感受精品生活美學

洛杉磯
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隨著消費者愈來愈重視沉浸式體驗，精品零售業也逐漸從商品銷售轉向生活風格行銷。位於格蘭岱（Glendale）的Americana at Brand 日前舉辦「Senses of Summer」夏日五感體驗活動，結合時尚、香氛、珠寶、音樂與美食，邀請來賓透過視覺、味覺、嗅覺、聽覺與觸覺，感受精品品牌所營造的生活美學。

活動以商場中央草坪（The Green）為核心，並攜手 Gucci、David Yurman 與 Saint Laurent 三大精品品牌打造互動體驗空間。現場以花藝裝置、季節調酒、葡萄酒品鑑、香氛展示及現場音樂演出串聯五感主題，營造充滿夏日氛圍的戶外聚會。

在視覺與藝術體驗方面，Gucci推出日本傳統花藝（Ikebana）互動課程，帶領來賓認識花道藝術與自然美學；珠寶品牌David Yurman則設計個人化金屬色彩分析體驗，透過專業建議協助消費者了解不同金屬材質與膚色的搭配效果；Saint Laurent則以品牌香氛系列為主題，由香氛專家帶領賓客探索個人風格與專屬氣味。

活動現場同時提供來自納帕酒鄉（Napa Valley）的精選葡萄酒，包括Sauvignon Blanc、Pinot Gris及氣泡酒等品項，搭配DJ Trase現場音樂演出，呈現兼具時尚與休閒氛圍的夏日晚宴體驗。

近年來，美國高端零售市場持續強調「體驗經濟」（Experience Economy）概念，透過花藝、香氛、品酒及客製化服務等活動，拉近品牌與消費者之間的距離。Americana at Brand此次推出的「Senses of Summer」，即透過五感互動方式，展現精品品牌從商品銷售延伸至生活風格與情感連結的最新趨勢。

業界人士指出，面對網路購物持續成長，實體商場正積極透過獨特體驗創造差異化價值，吸引消費者重返實體空間，而結合藝術、文化與個人化服務的品牌活動，也成為高端零售市場的重要發展方向。

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