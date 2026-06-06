華美假期15天桃源康養之旅 不含機票$799

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華美假期推出15天桃源康養團，9月13日從上海啟程，團費799美元不含機票。

華美假期推出15天桃源康養團，9月13日從上海啟程，團費799美元不含機票。 重點二： 行程串聯西塘、長沙、南寧、巴馬、崇左與廣州，住宿安排五星酒店及度假村。

行程串聯西塘、長沙、南寧、巴馬、崇左與廣州，住宿安排五星酒店及度假村。 重點三：主打長者深度慢遊與養生體驗，含巴馬長壽村交流及部分不強迫購物安排。

對於久居海外的華僑長者而言，今秋將迎來一次特殊的回家探親之旅。由「華美假期」旅行社組織的「15天桃源康養之旅」將於9月13日啓程，由Nancy陶老師親自帶隊，團費每人799美元（不含國際機票 ），全程無隱藏費用、無強制自費項目，專為年長遊客打造一場不趕路、只感受的深度文化養生之行。報名截止：6月30日僅剩最後10個名額。

本次行程從上海出發，串聯西塘、長沙、南寧、巴馬長壽村、崇左、廣州，全程入住五星級酒店及山水度假村。對於腿腳不便或偏愛清靜的老年朋友而言，最吸引人的莫過於行程中特意安排了無需爬山即可飽覽奇峰田園風光的景點，如南寧的青秀山、崇左的明仕田園，讓長者輕鬆漫步於稻田、翠竹與奇峰之間。

行程的核心亮點當屬廣西巴馬長壽村。這裡藏於雲霧之間，空氣清甜，溪水澄澈，被譽為「人間仙境」。團員將有機會在村中與百歲老人面對面交流，學習日常養生功法，感受當地獨特的飲食與作息之道。許多曾到訪的遊客感嘆：走進去，就像誤入了陶淵明筆下的桃源，開門是畫，關門是夢。空氣中負氧離子含量極高，泉水呈天然弱鹼性。

行程特別安排地道養生膳食，結合當地食材與中醫食療理念，讓長者「以食養身，以景養心」。旅行社強調，到達上海周邊城市的前5天內有安排部分購物內容但絕不強迫，其他城市絕無購物安排。領隊經驗豐富，節奏寬鬆，非常適合60歲以上華僑群體。服務人員龐大：包含領隊、全陪、各個城市地陪、司機、行李員等。

提前訂購機票可享優惠，詳情電：626-340-4300/626-320-3281華美假期。