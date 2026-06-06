我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

華美假期15天桃源康養之旅 不含機票$799

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華美假期推出15天桃源康養團，9月13日從上海啟程，團費799美元不含機票。
  • 重點二：行程串聯西塘、長沙、南寧、巴馬、崇左與廣州，住宿安排五星酒店及度假村。
  • 重點三：主打長者深度慢遊與養生體驗，含巴馬長壽村交流及部分不強迫購物安排。

對於久居海外的華僑長者而言，今秋將迎來一次特殊的回家探親之旅。由「華美假期」旅行社組織的「15天桃源康養之旅」將於9月13日啓程，由Nancy陶老師親自帶隊，團費每人799美元（不含國際機票），全程無隱藏費用、無強制自費項目，專為年長遊客打造一場不趕路、只感受的深度文化養生之行。報名截止：6月30日僅剩最後10個名額。

本次行程從上海出發，串聯西塘、長沙、南寧、巴馬長壽村、崇左、廣州，全程入住五星級酒店及山水度假村。對於腿腳不便或偏愛清靜的老年朋友而言，最吸引人的莫過於行程中特意安排了無需爬山即可飽覽奇峰田園風光的景點，如南寧的青秀山、崇左的明仕田園，讓長者輕鬆漫步於稻田、翠竹與奇峰之間。

行程的核心亮點當屬廣西巴馬長壽村。這裡藏於雲霧之間，空氣清甜，溪水澄澈，被譽為「人間仙境」。團員將有機會在村中與百歲老人面對面交流，學習日常養生功法，感受當地獨特的飲食與作息之道。許多曾到訪的遊客感嘆：走進去，就像誤入了陶淵明筆下的桃源，開門是畫，關門是夢。空氣中負氧離子含量極高，泉水呈天然弱鹼性。

行程特別安排地道養生膳食，結合當地食材與中醫食療理念，讓長者「以食養身，以景養心」。旅行社強調，到達上海周邊城市的前5天內有安排部分購物內容但絕不強迫，其他城市絕無購物安排。領隊經驗豐富，節奏寬鬆，非常適合60歲以上華僑群體。服務人員龐大：包含領隊、全陪、各個城市地陪、司機、行李員等。

提前訂購機票可享優惠，詳情電：626-340-4300/626-320-3281華美假期。

精華 FAQ

  • 行程預定於9月13日從上海啟程，團費為每人799美元，費用不含國際機票。旅行社並強調全程沒有隱藏費用，也沒有強制自費項目。

  • 路線從上海出發，串聯西塘、長沙、南寧、巴馬長壽村、崇左與廣州，住宿多為五星級酒店與山水度假村，並安排青秀山、明仕田園等適合長者的景點。

  • 此團主要面向60歲以上華僑長者，強調節奏寬鬆、不趕行程，並提供領隊、全陪、地陪、司機與行李員等完整服務，還安排養生膳食與巴馬交流體驗。

機票

上一則

五旬華裔姐妹 弒母虐父被捕

下一則

「嚴重結構性漏洞」 聯邦追查加州選舉舞弊

延伸閱讀

世界屋脊神秘西藏　舉世無雙高原風光中國青旅青藏鐵路天路之旅十二天

世界屋脊神秘西藏　舉世無雙高原風光中國青旅青藏鐵路天路之旅十二天
歐之旅「希臘夢幻3島12日深度遊」6月報名優惠300元

歐之旅「希臘夢幻3島12日深度遊」6月報名優惠300元
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地
「阿嬤的情書」暴紅 華僑家書情深

「阿嬤的情書」暴紅 華僑家書情深
世界盃主辦城／先飲茶再看球：溫哥華完全觀賽指南

世界盃主辦城／先飲茶再看球：溫哥華完全觀賽指南
北加中文學校聯合會 夏令營招生倒數小學員或成廣播節目班底

北加中文學校聯合會 夏令營招生倒數小學員或成廣播節目班底

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費