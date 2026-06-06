裴氏齒列矯正中心 助人重建信心
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裴氏齒列矯正中心(BAE ORTHODONTICS)的創辦人、主治醫師裴蘇珊(Dr. Susan Bae)，她選擇專攻齒列矯正科，是因為她熱愛打造自信笑容，並幫助病人建立自信心。
裴醫師出生並成長於南加州，是UCLA校友，先後取得學士、口腔生物學碩士及牙醫外科博士學位，並在UCLA完成齒列矯正專科與住院醫師訓練。求學期間表現優異，是榮譽學生及Phi Beta Kappa榮譽學會成員。
裴醫師表示，該診所的宗旨是追求卓越醫療、創新技術與貼心服務；服務使命則是以客製化治療規劃打造健康自信的笑容，並將顧客的舒適與安全放在首位。從先進設備到溫馨環境（見圖），診所力求讓矯正過程順利、愉悅且安心。
她強調，顧客的笑容值得最專業的照護。裴醫師是經過認證的矯正專科醫師，接受比一般牙醫更嚴格的訓練與考核，讓治療品質更有保障。裴氏齒列矯正中心也是Cerritos市唯一由專業認證矯正醫師主理的矯正診所。採用iTero 5D Lumina掃描儀進行精準數位取模，並使用SprintRay 3D印表機製作客製化裝置與矯正器材，為兒童、青少年與成人提供量身打造的治療方案。
裴醫師並表示，中心使用的牙套以舒適與效率為設計重點，可選擇傳統金屬或透明陶瓷款式，協助改善齒列與咬合。若偏好更低調的方式，也提供隱形牙套(Invisalign)，讓矯正過程幾乎不被察覺。
診所預約電話：562-955-2080。地址：10945 South St., Suite #202A, Cerritos, CA 90703。門診時間：週一至週五，9AM~6PM，Email:[email protected]，網址：orthobae.com。
裴蘇珊醫師表示，她熱愛透過齒列矯正打造自信笑容，並協助病人重建自信心，因此選擇專攻矯正科，將專業投入改善外觀與咬合。 診所採用iTero 5D Lumina掃描儀進行數位取模，並以SprintRay 3D印表機製作客製裝置，同時強調舒適、安全與貼心服務，讓療程更精準順利。 中心提供傳統金屬牙套、透明陶瓷牙套與Invisalign隱形牙套，並依兒童、青少年與成人需求設計方案，兼顧效率、舒適與外觀低調。
精華 FAQ
裴蘇珊醫師表示，她熱愛透過齒列矯正打造自信笑容，並協助病人重建自信心，因此選擇專攻矯正科，將專業投入改善外觀與咬合。
診所採用iTero 5D Lumina掃描儀進行數位取模，並以SprintRay 3D印表機製作客製裝置，同時強調舒適、安全與貼心服務，讓療程更精準順利。
中心提供傳統金屬牙套、透明陶瓷牙套與Invisalign隱形牙套，並依兒童、青少年與成人需求設計方案，兼顧效率、舒適與外觀低調。
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