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金聖九醫師植牙經驗豐富 接受PPO保險

洛杉磯訊
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人工植牙近年來廣為流行，其原因是耐用、實用、終身享用等優點。選擇一個好的植牙醫師，有經驗的植牙醫師非常重要。最佳牙科(Charm Dental)院長金聖九醫師（見圖）有著豐富的植牙臨床經驗，建議透過植牙，免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，達到保有真牙，且美觀，堅固耐用。

金聖九醫師提醒大家，如有牙齦發炎要即時就醫，如牙齒周圍牙肉，變得紅腫，腫脹中的牙齦通常會在刷牙的時候流血。時間久了會變成牙齦炎，很容易轉變成牙周炎。當牙周炎越來越嚴重的時候，牙床骨骼會流失，會讓牙齒變的鬆動，如果持續惡化，牙齒就會脫落，嚴重的病患牙齒全部掉光。

人工植牙的好處，植牙是由鈦製成的人造牙根。它在牙科中用於支撐固定修復體以模仿天然牙齒的外觀。植牙的外觀和感覺就像自己的牙齒一樣美觀，由於植體融入骨骼結構，因此可以防止牙橋或假牙經常出現的骨質流失和牙齦萎縮。植牙後可以充滿自信地說話和吃烤肉，甚至比天然牙齒更堅固，擺脫假牙鬆動、不舒服的困擾。

金聖九院長帶領專業牙醫師團隊親自服務，均是美國人工植牙專科醫師，在人工植牙的專業領域有多年豐厚的經驗。該中心為解除無牙齒病人的痛苦，多年研究臨床植牙技術，並且潛心鑽研新方法，使用新設備，全新資源完成植牙，植骨及全口修復。金院長表示因植牙材質的改善及技術進步，無論是全口、局部或單顆牙齒缺損，都可藉助人工植牙使牙齒失而復得，增加咀嚼功能又不會蛀牙是很好的選擇。

洽詢電話626-810-0882，網址www.charmdentalgroup.com，地址18887 Colima Rd. Rowland Hts. CA 91748。接受Medical, Medicare，各類PPO保險

AI摘要

文章摘要整理：

金聖九醫師與最佳牙科團隊以豐富植牙經驗，提供人工植牙、植骨及全口修復服務，並接受Medical、Medicare與PPO保險。

精華 FAQ

  • 他認為植牙屬於高度專業的療程，醫師經驗會直接影響治療效果與穩定性，因此建議民眾選擇具臨床實績、能提供完整評估與後續照護的植牙團隊。

  • 植牙以鈦金屬牙根支撐修復體，外觀與感覺接近真牙，可避免磨損鄰牙，也能減少骨質流失與牙齦萎縮，讓咀嚼、說話與外觀表現更自然。

  • 該中心提供單顆、局部與全口植牙，也包含植骨與全口修復等治療，並表示接受Medical、Medicare及各類PPO保險，方便不同患者就診。

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