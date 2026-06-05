St.John夏季倉庫特賣 6/12-6/13優惠售完為止

國際知名奢華時尚品牌St. John將於6月12日（星期五）及6月13日（星期六）舉辦「夏季倉庫超級特賣」，為喜愛精品時尚的消費者帶來難得的購物機會。活動地點位於5515 E. La Palma Avenue, Anaheim(Parking Lot)，現場將提供多款女性奢華服飾及配飾精選，以超值優惠價格回饋消費者。

活動時間為6月12日（星期五）中午12時至下午5時，以及6月13日（星期六）上午9時至下午3時。特賣商品涵蓋品牌經典系列服飾、時尚外套、洋裝、上衣、裙裝及各式配件，讓消費者能以更實惠的價格選購兼具品質與設計感的精品單品。

創立於美國的St. John，多年來以精湛工藝、高品質面料及優雅經典的設計風格享譽國際，深受時尚女性喜愛。品牌將現代時尚與經典美學完美融合，打造適合商務、社交及日常穿搭的精品服飾系列，展現女性自信與品味。

主辦單位表示，活動當天接受現金、轉帳卡及信用卡付款，但不接受支票。所有商品售出後恕不接受退換貨，且為維護現場秩序與購物品質，活動場內禁止攜帶任何袋子入場。

數量有限，售完為止。喜愛高端時尚與精品服飾的民眾，可把握此次年度特賣機會，選購St. John經典設計與優質單品，享受難得的超值優惠。

AI摘要 文章摘要整理： St. John將於6月12日至13日在安那罕舉辦夏季倉庫特賣，推出多款女裝與配件優惠，僅限兩天、售完為止。