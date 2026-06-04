開心直播6月6日免費講座 傳授股期房產3看點

北美華語財經教育與直播平臺開心直播(CrazyLive)，將於6月6日（星期六）下午1時30分，在聖蓋博 希爾頓酒店(San Gabriel Hilton)舉辦一場面向公眾的免費投資理財大講座。講座以「把握機會、控制風險、穩健增值」為主題，由擁有約30年投資分析與財經媒體經驗的王老師（Warren Wang，見圖）主講，資深交易員小戴共同主持。

本次講座設三大看點：

1.如何提前佈局2026年6月18日前後美股 可能出現的「ABC」波段調整，講解何時考慮做空、何時考慮做多的思路。

2.結合6月11日世界盃 開賽，介紹如何通過受美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的Kalshi預測市場平臺參與日內交易。

3.以2021至2025年「美國房地產收租」與開心直播「收租寶 / 周周盈」期權收租策略的年度回報率進行對比分析。

王老師表示，我們希望用最通俗的方式，把專業的投資方法帶給更多華語家庭，市場有機會也有風險，講座的核心是幫助大家學會控制風險、穩健增值。為鼓勵現場參與，凡到場觀眾即可獲得價值25美元的Kalshi開戶禮金。現場還設有乾貨分享、實戰策略、互動答疑與精美禮品環節。座位有限，有意參加者提前報名。

開心直播是一家總部位於美國加州的北美華語財經教育與直播平臺，成立於2025年，內容涵蓋美股、期權、期貨、A 股、外匯與預測市場等領域。

地點：225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776

報名與查詢：電話626-684-4669，微信warren2026，網站crazylive.ai，電郵[email protected]。