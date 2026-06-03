我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

方見堯律師6月13日(週六) 聖市免費法律講座 報名額滿即止

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

方見堯律師於6月13日（週六），在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，香港演藝圈近日再爆家族遺產糾紛，前無線藝人李家鼎前妻施明離世後，雙胞胎兒子李泳漢與李泳豪因遺產分配問題反目成仇，事件不但引起外界關注，更再次突顯「遺產規劃」的重要性。據悉施明生前未有訂立遺囑，留下的九龍塘物業、珠寶及字畫等資產，依法應由兩名兒子平均繼承。然而因母親病重期間，由李泳漢主要照顧及管理財務，李泳豪質疑兄長獨佔資產、拒絕公開帳目，最終決定循法律途徑追討權益。雙方互相指責，連父親李家鼎介入調停亦未能化解矛盾，家族關係全面破裂。

事件反映出，沒有清晰遺產安排，即使至親家人亦可能因金錢問題對簿公堂。尤其在香港及華人家庭文化中，很多父母避談身後安排，認為一家人自然會處理好，但現實往往相反。以美國加州為例，若沒有做好資產規劃，遺產通常需進入Probate（遺產法院程序），程序可長達數月至數年，不但費用高昂，所有資產及家庭資料亦可能公開，令私人家庭問題演變成公開衝突。

方見堯律師指出，遺產規劃並不只是「立遺囑」那麼簡單，更包括資產持有方式、信託安排、監護授權及家庭溝通等。若能及早建立Living Trust（生前信託）、指定受託人(Trustee)，並完成資產轉入(Funding)等程序，可有效避免日後進入繁複的遺產程序，同時減低家人爭議。

如有法律問題，可報名參加方律師的免費法律講座，地點在Hilton San Gabriel，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，另方見堯律師事務所地址在407 W. Valley Blvd., Unit 3, Alhambra, CA（與四街交界），網址是www.fonglawusa.com。

香港 加州 聖蓋博

上一則

還是妻子介紹下 男子光臨華人按摩店 被女店員強摸私處

下一則

Uber離譜失物… 假牙、電子腳鐐、兒童義眼…掉車上

延伸閱讀

資產轉移機制及終生收入年金的好處

資產轉移機制及終生收入年金的好處
守護一生心血：君信聯合律師樓專精信託規劃，為華人資產築起法律防火牆

守護一生心血：君信聯合律師樓專精信託規劃，為華人資產築起法律防火牆
香港宏福苑居民售業權 每戶可獲939美元安居津貼

香港宏福苑居民售業權 每戶可獲939美元安居津貼
30日 蒙市免費法律諮詢

30日 蒙市免費法律諮詢
小夫妻同時走了 留下120萬遺產 婆家、娘家為分配翻臉

小夫妻同時走了 留下120萬遺產 婆家、娘家為分配翻臉
開心直播（CrazyLive）資深財經專家王老師將於6日周六在聖蓋博希爾頓酒店舉辦免費投資理財大講座

開心直播（CrazyLive）資深財經專家王老師將於6日周六在聖蓋博希爾頓酒店舉辦免費投資理財大講座

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺