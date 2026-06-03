方見堯律師6月13日(週六) 聖市免費法律講座 報名額滿即止

方見堯律師於6月13日（週六），在聖蓋博 市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，香港 演藝圈近日再爆家族遺產糾紛，前無線藝人李家鼎前妻施明離世後，雙胞胎兒子李泳漢與李泳豪因遺產分配問題反目成仇，事件不但引起外界關注，更再次突顯「遺產規劃」的重要性。據悉施明生前未有訂立遺囑，留下的九龍塘物業、珠寶及字畫等資產，依法應由兩名兒子平均繼承。然而因母親病重期間，由李泳漢主要照顧及管理財務，李泳豪質疑兄長獨佔資產、拒絕公開帳目，最終決定循法律途徑追討權益。雙方互相指責，連父親李家鼎介入調停亦未能化解矛盾，家族關係全面破裂。

事件反映出，沒有清晰遺產安排，即使至親家人亦可能因金錢問題對簿公堂。尤其在香港及華人家庭文化中，很多父母避談身後安排，認為一家人自然會處理好，但現實往往相反。以美國加州 為例，若沒有做好資產規劃，遺產通常需進入Probate（遺產法院程序），程序可長達數月至數年，不但費用高昂，所有資產及家庭資料亦可能公開，令私人家庭問題演變成公開衝突。

方見堯律師指出，遺產規劃並不只是「立遺囑」那麼簡單，更包括資產持有方式、信託安排、監護授權及家庭溝通等。若能及早建立Living Trust（生前信託）、指定受託人(Trustee)，並完成資產轉入(Funding)等程序，可有效避免日後進入繁複的遺產程序，同時減低家人爭議。

如有法律問題，可報名參加方律師的免費法律講座，地點在Hilton San Gabriel，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，另方見堯律師事務所地址在407 W. Valley Blvd., Unit 3, Alhambra, CA（與四街交界），網址是www.fonglawusa.com。