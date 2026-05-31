現代汽車五車款榮登2026年最佳探險車榜單

五款現代汽車的車型入選了《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)首屆「2026年最佳探險車型」榜單。現代Tucson和Tucson Hybrid榮獲了最佳露營用緊湊型休旅車的稱號，而現代Kona(最佳小型休旅車)與現代Palisade Hybrid(最佳中型油電混合休旅車)則在公路旅行類別中獲得認可。全電動的IONIQ 9三排休旅車憑藉其寬敞座艙與便利功能在這兩個類別中皆拔得頭籌。2026最佳探險車型大獎旨在表彰在露營、公路旅行，以及越野探險領域中的首選，並強調在性能實力、載物空間、乘客舒適、能源經濟、探險功能，以及整體品質方面表現出色的傑出車型。

現代IONIQ 9三排全電動休旅車

北美現代汽車產品規畫總監Ricky Liao表示：「隨著越來越多消費者熱衷於戶外休閒和家庭公路旅遊，現代汽車增添了一系列豐富的功能與科技，來支持這些探險體驗。我們的產品陣容旨在提供駕駛人所需的安全性、便利性，以及舒適性，讓在現代汽車內的每一次探險之旅都更加愉悅。」

現代Tucson休旅車

Kona提供了一系列的動力系統，將性能與效率提升到全新等級，同時也在連接性和便利功能進行全面升級，其中包含最新一代的BlueLink®系統以及可選的主動與被動安全系統。

Tucson提供了注重環保的動力系統、領先級矩的科技，以及專為探險而生的XRT車型。

現代汽車旗下的兩款較大休旅車，Palisade和IONIQ 9，憑藉其大膽的設計、先進的動力系統，以及下一代的前沿科技，大幅提升豪華三排座的駕乘體驗。提供油電混合動力系統車型的Palisade，以及全電動的IONIQ 9， 均備有寬敞舒適的環境空間，極為適合公路旅行和露營探險。

《美國新聞》車輛測試資深編輯John Vincent表示：「現代汽車對於提供樹立業界標竿的內部空間、高效率的動力系統，以及豐富的標準配備的承諾助其榮獲了這些獎項認可。所有五款獲獎車型均擁有寬敞的座艙以及便於出行的實用功能，尤以Tucson和Kona為甚；Palisade Hybrid、Tucson Hybrid，以及IONIQ 9則將寬裕空間和高科技效率完美融合。」

自2007年以來，作為《美國新聞與世界報導》旗下的汽車頻道，《美國新聞》最佳車型發布了眾多在美國市場銷售的絕大多數新車的排名與評測。此外，《美國新聞》每年也會發布其最佳車型大獎，其中包含最佳汽車品牌、最具性價比車型，以及最佳家庭用車。《美國新聞》最佳車型致力於為購車者提供在整個購車流程上的支持，不僅在調查車型和尋找銷售車輛方面提供領先業界的專業建議，還推出了《美國新聞》最佳價格平台。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間在美國投資260億美元。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。