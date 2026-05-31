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開心直播（CrazyLive）資深財經專家王老師將於6日周六在聖蓋博希爾頓酒店舉辦免費投資理財大講座

洛杉磯
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資深財經專家王老師（Warren Wang）領銜主講，聚焦美股波段策略、受美國 CFTC 監管的 Kalshi 預測市場與期權收租策略；到場觀眾即獲價值 25 美元 Kalshi 開戶禮金

北美華語財經教育與直播平臺開心直播（CrazyLive），於 6 月 6 日（星期六)下午 1 時 30 分，在聖蓋博希爾頓酒店（San Gabriel Hilton）舉辦一場面向公眾的免費投資理財大講座。講座以「把握機會、控制風險、穩健增值」為主題，由擁有約三十年投資分析與財經媒體經驗的王老師（Warren Wang）領銜主講，資深交易員小戴共同主持。

本次講座設三大看點：

1. 「頭條」主題如何提前佈局 2026 年 6 月 18 日前後美股可能出現的「ABC」波段調整，講解何時考慮做空、何時考慮做多的思路。

2. 結合 6 月 11 日世界盃開賽，介紹如何通過受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的 Kalshi 預測市場平臺參與日內交易。

3. 以 2021 至 2025 年「美國房地產收租」與開心直播「收租寶 / 周周盈」期權收租策略的年度回報率進行對比分析。

王老師表示，我們希望用最通俗的方式，把專業的投資方法帶給更多華語家庭，市場有機會也有風險，講座的核心是幫助大家學會控制風險、穩健增值。

為鼓勵現場參與，凡到場觀眾即可獲得價值 25 美元的 Kalshi 開戶禮金。現場還設有乾貨分享、實戰策略、互動答疑與精美禮品環節。座位有限，有意參加者提前報名。

開心直播是一家總部位於美國加州的北美華語財經教育與直播平臺，成立於 2025 年，內容涵蓋美股、期權、期貨、A 股、外匯與預測市場等領域，並通過洛杉磯與紐約多個調幅廣播頻道及網路直播觸達華語聽眾與觀眾。

講座時間：6 月 6 日（星期六）下午 1:30

地點：聖蓋博希爾頓酒店 San Gabriel Hilton，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776

報名與查詢：電話626-684-4669 ，微信 warren2026，網站 crazylive.ai，電郵 [email protected]

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