Modern Huaxindun美國工廠開業暨 GBI 聯營公司成立慶典隆重舉行

現代城建投資集團董事長游守本、GBI 創辦人兼董事長岳霖與 CEO Bowen

Modern Huaxindun 美國工廠開業暨 GBI 聯營公司成立慶典於5月23日在GBI 展廳及 Baldwin Park 工廠盛大舉行。來自政界、產業界、建築開發界、多家銀行金融機構及合作企業的代表齊聚一堂，共同見證Modern Huaxindun 美國工廠正式啟用，以及 GBI Modern Metal Framing LLC 聯營公司揭牌成立。

GBI 創辦人兼董事長岳霖（Lin Yue）首先致歡迎詞。她表示，今天是極具意義的重要時刻。房地產與建築產業是美國持續​​蓬勃發展的產業，而輕鋼結構技術正代表未來建築產業的發展方向。隨著建築產業不斷升級，未來房屋結構將逐步從傳統木結構邁向輕鋼結構，並進一步推動輕鋼產業化與科技住宅開發資源的整合。

GBI 創辦人兼董事長岳霖致開幕詞

岳霖還表示，GBI 將持續深耕北美市場，積極推動輕鋼模組化建築技術的發展，建立更完善的產業供應鏈體系，並加強與金融機構及產業夥伴的合作，共同推動建築產業升級。

現代城建投資集團董事長游守本發表主題演講，高度肯定中美產業合作與現代建築工業化的重要發展趨勢，並對雙方未來合作前景表達高度期待。

現代城建投資集團董事長游守本致辭

游守本表示，Modern Huaxindun 輕鋼整合房屋具有自重輕、抗震性能強、節能環保、防火性能佳等綜合優勢，施工週期短，並可有效防止白蟻侵襲，能夠為美國民眾帶來更加安全、舒適、美好的居住體驗。

政商領袖齊聚見證-Modern Huaxindun美國工廠開業暨 GBI 聯營公司成立

活動當天，多位南加州政要到場支持，包括加州榮譽退休州議員兼聖蓋博谷市政水務局董事 Mike Eng、Monterey Park市長楊安利、El Monte市長 Jessica Ancona、S El Monte 市議員 Manny Acosta、Azusa 市長

Robert Gonzales、拉朋地市議員/水務局董事David E.Argudo、Burbank市議員、Duarte市副市長Samuel Kang、天普市議員 Cynthia Sternquist、南帕薩迪納市市議員Michael A. Rosemead 市議員 Sean Dang

等，多位民選官員現場頒發賀狀，表達對企業投資及地方經濟發展的支持。

「HUAXINDUN & GBI 聯營公司揭牌儀式」由 Mike Eng、Duarte 副市長 Samuel Kang、秦超及 GBI CEO 岳霖共同揭牌

出席活動的還有銀行及設計院等相關企業代表，與會嘉賓共同探討輕鋼模組化建築產業在融資、開發及市場拓展方面的合作機遇，顯示金融界對綠色建築及現代工業化住宅領域的高度關注與信心。

2026輕鋼模組產品發布會由 Modern Huaxindun 美國工廠 CEO 秦超主講，正式發布新一代輕鋼模組化產品，展示企業在綠色建築、快速施工及智能製造領域的最新技術成果。

GBI 與四家建築開發企業正式達成合作協議

多位開發商代表在致詞中表示，輕鋼模組化產品不僅具備施工效率高、節省人工與建築成本等優勢，也能有效縮短工程週期，提升整體建築品質與安全標準，非常符合未來美國建築市場綠化、工業化的發展趨勢。岳霖隨後進行“GBI 產業鏈介紹”，分享企業未來在建築材料、模組製造、工程整合及北美市場佈局等方面的發展藍圖。同時，GBI也與四家合作企業完成策略合作專案簽約，進一步擴大產業合作版圖。

工廠剪綵儀式

下午，與會嘉賓前往位於 Baldwin Park 的Modern Huaxindun美國工廠參觀，並舉行隆重剪綵儀式。此次慶典不僅象徵Modern Huaxindun工廠與 GBI 在美國市場的重要佈局正式啟航，也展現企業積極推動建築工

業化、綠建築及產業升級的長期願景，為南加州建築產業發展注入全新動能。