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Toyota《Forza Horizon 6》「穀倉尋寶」沉浸式實境體驗

洛杉磯訊
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Toyota與Forza Horizon聯名打造的「穀倉尋寶（Barn Find）」快閃活動，將於5月30、31日週六上午10點至晚間8點，以及2026年5月31日（週日）上午11點至晚間7點在Westfield Century City舉辦「失物招領：極限挑戰（Lost & Found: The Challenge）」，免費對外開放的互動活動，本次快閃活動由Toyota與Intertrend Communications攜手打造，將Forza Horizon系列中經典的「穀倉尋寶（Barn Finds）」玩法帶進現實世界，打造結合遊戲與汽車文化的互動體驗。

隨著備受期待的《Forza Horizon 6》正式推出，這場活動邀請粉絲們探索一座上鎖的日式風格神秘穀倉，其靈感源自遊戲中的經典探索任務。在遊戲中，玩家必須跟隨線索，尋找隱藏車輛。整個活動的核心，是一輛登上《Forza Horizon 6》封面的Toyota Land Cruiser，並搭配多款同樣於遊戲中亮相的Toyota車款，重現遊戲中的探索樂趣。

本次活動以互動式解謎與探索挑戰為概念，參與者將透過建築各處的裂縫、窗戶與隱藏開口尋找線索，逐步探索Toyota Land Cruiser的品牌歷史，以及遊戲任務相關的神秘謎題。完成挑戰的參與者，還可獲得限量收藏獎品，並有機會參加抽獎，贏得特別版Xbox Series X主機與《Forza Horizon 6》數位版遊戲。

「Toyota 的卡車車系向來以冒險、探索與創新的精神為核心，而這次的體驗也將這些元素與遊戲及汽車文化巧妙結合。Toyota Motor North America車輛行銷與社群總經理Owen Peacock表示，「透過把《Forza Horizon 6》的樂趣延伸到現實生活中，我們希望為粉絲打造一個能親身體驗Land Cruiser魅力的難忘機會。」

這場適合全家同樂的體驗活動，還設有兩台可供遊玩的賽車模擬器，讓參與者可以現場體驗《Forza Horizon 6》（遊戲分級為 E，適合所有年齡層），此外還有隱藏彩蛋、限量週邊贈品等精彩內容。

欲了解更多資訊，請瀏覽此處。

Toyota（紐約證券交易所代碼：TM）深耕北美市場近70年，透過Toyota與Lexus品牌，以及超過1,800家經銷商，致力於推動永續的未來交通發展。

Toyota在北美擁有近64,000名員工，並於14座製造工廠生產超過5,000萬輛汽車與卡車。2025年，Toyota位於北卡羅來納州的工廠也開始為電動化車款生產車用電池。

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