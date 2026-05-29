AI查海外資產? 佳財會計師事務所提供申報諮詢

佳財會計師事務所 ( California Public Accountancy Corp.) 日前發出一項訊息提醒，國稅局 在2026年增加了150 %的AI（人工智能 ）使用率，甚至有納稅人會收到國稅局一些無厘頭的信件。這說明了國稅局現在的AI技術整合不是那麼成熟，但慢慢的成熟以後，一些包括海外資產等，將會面臨更嚴峻的審核。

佳財會計師事務所表示，之前網上一些關於國稅局利用AI來查海外資產的訊息，大家要以寧可信其有的態度來對待，檢視自己是否有風險，進而考慮是否應該與會計師坐下來了解可能的解決方法。

佳財指出，解決問題的方法很多，有些甚至比大家想像的還要簡單，現實的說，就算要罰一點錢，也比成天擔心害怕的強。尤其一些長期住在海外人士，甚至只要補繳一點稅，就可以贖回自由身，從此再也不需擔心受怕了。

其實國稅局並非那麼可怕，也沒有大家想像中的那麼不通情理。尤其許多華人從開始就不知道要申報海外帳戶或資產，完全屬於不知情人士，國稅局也願意為大家開這扇門，給大家糾正機會。佳財會計師事務所表示，如有這方面的疑問，與其提心吊膽，建議提早和會計師一起討論尋求解決的方案。

佳財會計師事務所 ( California Public Accountancy Corp.) 專精海外資產申報諮詢、外國人美國境內投資諮詢、資產結構保護及傳承諮詢、海內外子母公司申報、個人及公司稅務規劃與申報、商業簿記及網上薪資發放、公司設立及解散、理財規劃以及產品選擇。事務所地址：17700 Castleton St. #515, City of Industry, CA 91748，預約電話：( 626 ) 810-6788 ，網址www.UStax1.com。