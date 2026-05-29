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國泰銀行慈善高球賽 籌得20萬善款

洛杉磯訊
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國泰銀行第49屆年度慈善高爾夫球賽在工業山高爾夫球俱樂部(Industry Hills Golf Club)已圓滿落幕，共籌得20萬美元善款。自1977年創辦以來，此盛事持續匯聚了眾多高爾夫愛好者與慷慨的贊助商，共同履行深耕社區、共創美好的企業使命。

國泰銀行慈善高爾夫球錦標賽委員會主席，暨國泰萬通金控與國泰銀行副董事長鄧孟輝(Anthony M. Tang)表示，感謝各位球友及贊助廠商參與這項珍貴的傳統。國泰銀行很榮幸能傳承這項優良傳統長達49年；明年邁入第50週年里程碑之際，更期盼歡迎各位參與一場規模更盛大的賽事。誠摯感謝各界的支持，透過各位慷慨解囊及熱情參與，所籌得的善款都將直接造福當地的慈善機構（見圖）。

https://youtu.be/rSz7TbPpuSo?si=ukYuh2q8HgD74bU1

國泰萬通金控與國泰銀行總裁暨首席執行長劉昌明(Chang M. Liu)表示，由衷感謝所有贊助商對年度慈善高爾夫球錦標賽的付出。社區的支持是該行前進的動力，很榮幸能為這些別具意義的慈善事業貢獻心力。

國泰銀行執行副總裁暨首席貸款長Jim Haney表示，這場高爾夫球賽的意義在於凝聚眾人的力量，共同創造改變。今年活動的卓越成果，充分展現了所有參與者的愛心與奉獻。因為有你們，我們正為社區帶來真實且積極正向的轉變。

本次球賽籌得善款將全數捐贈予以下八間機構：亞美老人服務中心(Asian American Senior Citizens Service Center)、國泰銀行基金會(Cathay Bank Foundation)、華埠圖書館書友會(Friends of the Chinatown Library)、角聲家庭中心恩泉輔導事工(Herald Family Center Counseling Ministry)、洛杉磯國際協會(International Institute of Los Angeles)、爾灣中文學校(Irvine Chinese School)、No Limits for deaf children and families、及台美人傳統週(Taiwanese American Heritage Week)。

如欲了解更多活動資訊或國泰銀行的社區服務事跡，前往www.cathaybank.com。

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