慶祝美建國250年 寶爾博物館拼布展

寶爾博物館慶祝美國建國250週年將於5月23日至8月30日推出經典特展「美國拼布：針線與貿易史話」(The American Quilt: Cloth and Commerce)。特展不額外加收特展門票，觀眾憑常規門票即可參觀。

寶爾博物館館長Seán O'Harrow（圖右二）博士表示，展覽將通過70多件展品，包括43件橫跨兩個半世紀的不同類型的拼布作品、30件製作拼布的工具及相關歷史文獻資料，以及與拼布相關的歷史照片、多媒體與互動展示內容，帶領觀眾重新認識這些看似日常卻承載厚重歷史的織物藝術。

該館副館長焦天龍博士（圖左二）表示，拼布(Quilt)藝術源遠流長，在世界各地都有悠久的歷史。從古代埃及 絎縫織物、中國與印度 的拼綴傳統，到法國與英國的裝飾性床罩，人類利用布料拼接抵禦寒冷、裝點生活。這些分布於亞洲、非洲與歐洲等地的紡織傳統，共同構成了跨越地域與時代的拼布文化，展現了不同文化對於織物、家庭與日常生活的共同記憶。

寶爾博物館客座策展人Tara Miller表示：美國拼布卻在這樣的世界紡織文化中獨樹一幟發展。不僅是家庭手工藝，更發展出鮮明而獨特的藝術語言與社會意義，如同一部針線美國歷史，承載著家庭記憶與社區情感，也記錄著移民拓荒、工業發展、女性勞動與時代變遷。

展出美國拼布珍品包括1776年的整布羊毛拼布、紀念1876年美國百年慶的手帕拼布。

寶爾博物館(Bowers Museum)是橙縣最大、歷史最悠久的博物館，建於 1936 年，連續32年被評為橙縣最佳博物館，90年來一直致力於推廣世界各地不同的文化，多次成功舉辦女如秦始皇兵馬俑展、絲路奧秘展、大英博物館的木乃伊展、北京故宮珍寶展、郭培高定時裝展、大型迪士尼特展等，並經常舉辦演講、藝術教學、旅遊、兒童藝術與音樂，以及各類社區活動。博物館自有的常設展也非常豐富多彩，內容涵蓋整個美洲和南太平洋地區。