我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

慶祝美建國250年 寶爾博物館拼布展

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

寶爾博物館慶祝美國建國250週年將於5月23日至8月30日推出經典特展「美國拼布：針線與貿易史話」(The American Quilt: Cloth and Commerce)。特展不額外加收特展門票，觀眾憑常規門票即可參觀。

寶爾博物館館長Seán O'Harrow（圖右二）博士表示，展覽將通過70多件展品，包括43件橫跨兩個半世紀的不同類型的拼布作品、30件製作拼布的工具及相關歷史文獻資料，以及與拼布相關的歷史照片、多媒體與互動展示內容，帶領觀眾重新認識這些看似日常卻承載厚重歷史的織物藝術。

該館副館長焦天龍博士（圖左二）表示，拼布(Quilt)藝術源遠流長，在世界各地都有悠久的歷史。從古代埃及絎縫織物、中國與印度的拼綴傳統，到法國與英國的裝飾性床罩，人類利用布料拼接抵禦寒冷、裝點生活。這些分布於亞洲、非洲與歐洲等地的紡織傳統，共同構成了跨越地域與時代的拼布文化，展現了不同文化對於織物、家庭與日常生活的共同記憶。

寶爾博物館客座策展人Tara Miller表示：美國拼布卻在這樣的世界紡織文化中獨樹一幟發展。不僅是家庭手工藝，更發展出鮮明而獨特的藝術語言與社會意義，如同一部針線美國歷史，承載著家庭記憶與社區情感，也記錄著移民拓荒、工業發展、女性勞動與時代變遷。

展出美國拼布珍品包括1776年的整布羊毛拼布、紀念1876年美國百年慶的手帕拼布。

寶爾博物館(Bowers Museum)是橙縣最大、歷史最悠久的博物館，建於 1936 年，連續32年被評為橙縣最佳博物館，90年來一直致力於推廣世界各地不同的文化，多次成功舉辦女如秦始皇兵馬俑展、絲路奧秘展、大英博物館的木乃伊展、北京故宮珍寶展、郭培高定時裝展、大型迪士尼特展等，並經常舉辦演講、藝術教學、旅遊、兒童藝術與音樂，以及各類社區活動。博物館自有的常設展也非常豐富多彩，內容涵蓋整個美洲和南太平洋地區。

印度 埃及

上一則

科技便利變困擾 外送機器人「攻占」南加人行道

下一則

大學生程度差 教授被迫教初中數學

延伸閱讀

聚僑心融主流 芝華社慶亞太裔月暨美建國250年系列活動登場

聚僑心融主流 芝華社慶亞太裔月暨美建國250年系列活動登場
BTS隊長RM 將在舊金山現代藝術博物館展150件藏品

BTS隊長RM 將在舊金山現代藝術博物館展150件藏品
周末好去處╱到「無畏號」看經典片、紐約市公共海灘將開放

周末好去處╱到「無畏號」看經典片、紐約市公共海灘將開放
藝術史系列課程5/27開講 首場解讀Paul Klee

藝術史系列課程5/27開講 首場解讀Paul Klee
美國傳愛懷恩協會「520我愛您」線上特展登場

美國傳愛懷恩協會「520我愛您」線上特展登場
自然歷史博物館 6月11日起世界盃觀賽派對

自然歷史博物館 6月11日起世界盃觀賽派對

熱門新聞

近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36
數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自Unsplash.com)

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

2026-05-25 16:57

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮