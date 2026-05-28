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Grace Dental Care 當日假牙修復、口掃牙冠3天裝牙

洛杉磯訊
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牙齒美觀與口腔功能已成為不可忽視的健康趨勢。Grace Dental Care以專業技術與數位化設備，為民眾提供高品質的口腔醫療體驗，並主打口掃牙冠 ，三天裝牙，快速精準，無需保險，價錢優惠（見圖）。

擁有超過30年的臨床經驗，結合美容牙科團隊與專業牙科技工，強調從診斷到治療的全流程精準把控。負責人表示，透過先進的數位掃描技術，不僅能提升治療準確度，也能有效降低患者在療程中的不適感，讓看牙不再是令人畏懼的經驗。

在義齒修復方面，診所自有技術室，可大幅縮短製作與維修時間。針對義齒脫落、破裂甚至斷裂等常見問題，最快可在1小時內完成修復，對於需要即時恢復咀嚼功能與外觀的患者而言，提供了便利。團隊有豐富的經驗，並提供免費諮詢服務，協助患者找到最適合的解決方案。

快速可靠的當日假牙修復，對患者至關重要。因此，特別提供當日假牙修復服務，讓大家迅速重拾笑容，快捷的服務：只需將假牙送至診所，即可在當天修復完畢，經驗豐富的團隊確保假牙修復後配戴舒適，功能完好。

此外，針對缺牙問題，診所也提供客製化牙橋服務。牙橋作為固定式修復裝置，可填補缺牙空隙，恢復患者的咀嚼功能與外觀。

除了修復服務，拔牙治療亦是診所的重點項目之一。醫師強調，僅在牙齒無法保留的情況下才會建議拔除，例如嚴重蛀牙、感染擴散或阻生智齒等。

Grace Dental Care微笑專線626-863-3375，地址：10050 Garvey Ave. unit #105, El Monte, CA 91733。

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