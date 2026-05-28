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歐之旅「希臘夢幻3島12日深度遊」6月報名優惠300元

洛杉磯訊
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是否想穿越神話與夢幻海島，感受希臘的浪漫與壯麗？擁有多年歐洲旅遊操作經驗的「歐之旅」特別推出《希臘12天札金索斯島、米可諾斯島、聖多里尼島》夢幻行程，並強力推薦最佳造訪氣候宜人的9月16日出發，一次收藏希臘最經典與最稀有的愛琴海風景，於六月底前完成報名，即可享每位$300優惠折扣。

「歐之旅」強調，不同於一般旅遊團只停留雅典與聖多里尼，此次行程特別加入近年最受矚目的「札金索斯島Zakynthos」（見圖），這座被譽為「讓人忘記天堂的地方」的秘境島嶼，以世界知名的沈船灣、藍洞海灣及夢幻海色聞名，更因韓劇《太陽的後裔》而人氣爆紅。此行將安排搭船深入海蝕洞與藍洞，親眼感受如寶石般的螢光藍海水，堪為市場少見的高級規格安排。

此外，行程還精選兩大愛琴海明星島嶼：米可諾斯(Mykonos)與聖多里尼(Santorini)。米可諾斯的藍白小巷、浪漫風車與小威尼斯夕陽，充滿地中海度假氛圍；而聖多里尼則以懸崖白色山城、洞穴屋與世界級夕陽聞名，是無數旅人心中的夢幻蜜月聖地。

除了海島風情，該行程更深度結合希臘千年文明，安排造訪世界新七大奇蹟之一的雅典衛城以及被列為世界文化遺產；遊覽宛如天空之城的梅提歐拉修道院，深入德爾菲神殿，感受古希臘神話與歷史文化交織的震撼魅力。

在餐食與住宿方面也全面提升品質，「歐之旅」特別安排希臘與地中海風味料理、愛琴海章魚餐、海鮮日落餐廳，以及雅典GB Roof Garden屋頂花園景觀餐廳或米其林等級料理。

更多精彩行程可上網www.europaholidayus.com或電詢(626)289-8587。

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