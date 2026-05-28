南加Harrah's Resort斥資1310萬元升級 高額投注區揭幕

左一：Harrah's Resort Southern California資深副總裁暨總經理Jill Barrett，左三：Rincon部落主席Steve Stallings。

位於加州 FUNNER市的Harrah's Resort Southern California日前宣布全新翻新的高額投注區(High Limit Room)正式開幕，並舉行剪綵儀式。此次斥資1,310萬美元全面升級，為高端玩家打造更私密、奢華且精緻的娛樂體驗。全新空間結合現代設計與以賓客為核心的設施規劃，營造專屬尊榮娛樂環境。

「我們很高興與大家分享全新打造的高額投注區規劃，」Harrah's Resort Southern California資深副總裁暨總經理Jill Barrett表示。「這不只是投注空間的全面升級，更是整體娛樂體驗的提升，為VIP玩家打造世界級的娛樂空間。」

此次高額投注區由JCJ Architecture與Swinerton聯手打造，全面提升高額投注娛樂體驗。主要亮點包括：

全新空間氛圍：採用現代化設計風格，搭配升級音響系統、影像牆與節能LED燈光配置，打造煥然一新的娛樂環境。

升級遊戲配置：新增100台老虎機，其中包含12台吧檯式機台。除了升級老虎機體驗外，亦提供多款經典桌遊，包括雙副牌21點(Double Deck Blackjack)、多副牌21點(Shoe Blackjack)、百家樂(Baccarat)及牌九(Pai Gow)。

隱密玩家專區：設有專屬飲品服務，提供更舒適且具隱私性的遊戲空間。

此外，賓客亦可前往全新高端酒吧，品嚐精選烈酒與特色波本威士忌，以及Harrah's Resort Southern California獨家提供的Blanton's Barrett等酒款，並可享用多款精心調製的手工調酒。

「Rincon部落對於博彩娛樂體驗的持續發展深感自豪，」Rincon部落主席Steve Stallings表示。「我們很高興能持續推動度假村翻新，並透過創新設計與科技，進一步提升賓客整體體驗。」

更多資訊請參閱Harrah's Resort Southern California官方網站HarrahsSoCal.com/Chinese。