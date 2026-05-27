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全民保險:退休帳戶只拿RMD 孩子恐有稅務炸彈

洛杉磯訊
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根據目前IRS規定，1951年到1959年期間出生的民眾，必須在73歲開始從退休帳戶，如：401(k), IRA, 403(b)等，至少提領最低金額Required Minimum Distribution (RMD)，通常是3%-4%，否則會有額外25%的罰金；1960年後出生的民眾則預計是從75歲才需要開始提領RMD。很多退休人士因為不想增加過多稅負或是想著用不完可以留給孩子，因此只取出RMD的金額，卻忽略了年紀越大，RMD的比例會越來越高，同時未來退休帳戶的資產也可能會越來越大，將來的稅率也可能會比現在更高，需要付的稅會遠遠高於現在。萬一遇到股市大跌，退休帳戶的資金大幅下跌，更可能會出現錢不夠用的困境。

除此之外，由於現今稅法的改變，退休帳戶的錢留給孩子，孩子需要在10年內把帳戶的錢領完。通常孩子本身正值收入的高峰期，再加上繼承IRA的提領，很容易被推進更高的稅率或觸發額外的稅負。特別是在加州，聯邦稅加上州稅，最高可達50.3%。如果孩子有被動收入，例如：銀行利息、股息、資本利得、房租收入等，還會被增收額外3.8%的富人稅Net Investment Income Tax (NIIT)。最後退休帳戶的錢留給孩子，很有可能超過一半都要繳稅。

因此，「永遠只拿RMD」不一定是最有效率的退休稅務策略。「稅務分散策略」：將一半退休帳戶的資金轉換成「收入型年金」，另一半的資金繼續投資，可以避免自己或孩子未來累積過大的稅務壓力。轉換到收入型年金的資金不需要繳稅，等到開始提領後才需要繳稅。提領的收入可以滿足RMD的要求，而且只要年金投保人還在世，就可以一直領下去，不用擔心有用完的一天，如果本金沒有領完，剩餘的本金也會還給受益人；與此同時，也可以避免IRA帳戶資產過度膨脹，未來會有高額稅負的問題。

「全民保險」羅蘭崗總公司電話626-363-2228；地址：17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748。爾灣分公司電話949-943-1789；地址：980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址：www.anyinsurances.com

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