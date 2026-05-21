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50年權威媒體 幫好商家立品牌

洛杉磯訊
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在南加州華人社區深耕半世紀，洛杉磯世界日報以50年的專業與公信力，秉持著正派辦報的宗旨持續服務廣大華人。作為連結讀者與優質商家的重要橋樑，世界日報「專業版廣告」精選並匯聚南加州具備良好口碑與信譽的優質品牌，為讀者提供值得信賴的消費資訊，同時也為商家建立更具說服力的品牌形象。

世界日報專業版廣告不僅會將優質商家的資訊刊登在實體報紙，更全面佈局數位平台，同步呈現在世界日報電子報、世界新聞網（桌機版與手機版）以及世界日報APP，月均千萬流量的多渠道平台曝光，大幅提升品牌能見度與觸及率。透過線上與線下整合，讓廣告效益最大化，精準觸達目標受眾。

此外，專業版廣告支援一鍵外部連結功能，讀者只需點擊，即可直接跳轉至商家官方網站或獨立頁面，實現從「看見」到「行動」的無縫轉換，進一步拉近商家與消費者之間的距離。選擇世界日報專業版廣告，就是選擇一個值得信賴、效果可見的品牌推廣平台。

有意刊登廣告，請洽：323-268-4982 轉接總機，我們的業務代表將為您竭誠服務。

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