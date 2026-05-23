我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

蔣一贇醫師 專精白內障手術及糖尿病眼科檢查

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

蔣醫師專精於白內障手術及全方位眼科診療，涵蓋乾眼症、青光眼及糖尿病眼科檢查等常見且重要的視力問題。除了慢性與常規疾病管理，她亦處理大量急性眼科狀況，如突發視力下降、眼部感染與疼痛等，並特別安排緊急門診時段，確保患者能在第一時間獲得醫療協助，降低延誤治療的風險。

在數位時代長時間用眼成為常態，眼睛健康問題日益受到關注。眼科專科醫師蔣一贇(Helen Jiang, MD)憑藉其學術背景與臨床經驗，致力於為患者提供全面且即時的眼科照護，並提出「預防勝於治療」的核心理念，呼籲大眾正視定期檢查的重要性。

面對現代人高強度用眼與慢性病盛行的趨勢，蔣醫師強調，許多眼疾在初期幾乎沒有症狀，一旦出現不適往往已進入較嚴重階段。因此，她大力倡導定期眼科檢查，認為這是維持長期視力健康最有效的方式之一。「及早發現、及早介入，才能避免不可逆的視力損傷，」她指出。

從名校到眼科專家，蔣一贇醫師的醫學之路始於Duke University，完成本科教育後，進一步進入University of Michigan Medical School接受專業醫學訓練。隨後，她於美國歷史最悠久的眼科專科醫院——New York Eye and Ear Infirmary完成住院醫師訓練，奠定臨床基礎，也培養出對各類眼疾的判斷能力。接受各類保險，立即預約，中文562- 427-5409，2650 Elm Ave, Suite 108，Long Beach, CA 90806，www.beacheye.com

上一則

南加街頭暴力搶案 69歲翁遭尾隨奪7000美元金鍊

下一則

聖縣招商鎖定台企 ONT擴建提升運力

延伸閱讀

青光眼誤當近視 高中生滑手機 視神經險壞死失明

青光眼誤當近視 高中生滑手機 視神經險壞死失明

「看牙、檢查眼睛、理療」到中國醫院打卡成外國人新風潮

「看牙、檢查眼睛、理療」到中國醫院打卡成外國人新風潮

8歲童睡前吃餅乾臉上留碎屑 螞蟻半夜咬眼皮下場曝光

8歲童睡前吃餅乾臉上留碎屑 螞蟻半夜咬眼皮下場曝光
階進慈善基金會5月24日義診 提供疫苗接種、牙科、中西醫檢查

階進慈善基金會5月24日義診 提供疫苗接種、牙科、中西醫檢查
糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍

糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍
病人帶AI看法進診室 中國醫師破防 「該成立豆包醫院」

病人帶AI看法進診室 中國醫師破防 「該成立豆包醫院」

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關