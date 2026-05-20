掌握流量變生意的終極密碼 好商家不容錯過

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微信加值服務以「接地氣、宣傳高效」為核心，提供短文案曝光，以微信公眾號推文形式呈現，並伴有本地微信活躍大群擴散，週一至週五連續五天密集曝光。商家亦可選擇字數升級、位置升級或獨立文案等加值方案，讓廣告脫穎而出，宣傳更具識別度。

升級為【全網曝光特惠】後， 世界日報以專業媒體影響力，結合紙本＋數位＋社群三重傳播， 商家可一次性覆蓋世界日報報紙、網路、社群媒體共9大平台，讀者觸及率達百萬量級，在曝光率最大化基礎上，更享受優惠價格，讓您的廣告成本最低、效果加倍。

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