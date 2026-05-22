許氏「新鮮花旗春參」限量上市 換季滋補首選

深耕花旗參產業51年的許氏參業集團，始終秉持「品質第一、健康至上」的理念，致力提供最純正、最優質的美國威州花旗參產品。隨著春季到來，許氏參場即日起限量推出一年一度備受消費者期待的「新鮮花旗春參」，數量有限、售完為止，邀請民眾把握春夏交替時節，透過天然養生食材調整體質、補充元氣。

相較一般乾燥花旗參，新鮮花旗春參保留更多天然營養與活性成分，養分含量高出約14%，並帶有清新自然的參香與鮮甜口感。由於花旗參大多於秋季採收，春季鮮參產量極少，因此每年上市皆受到養生族群與老饕高度關注。

花旗參向來被視為珍貴的天然養生食材，具有補氣養生、生津潤燥、調節體力與滋補強身等特色，尤其適合現代生活忙碌、經常熬夜、工作壓力大或重視日常保健的族群食用。春夏季節氣候變化大，人體容易感到疲倦、火氣旺盛或精神不濟，而花旗參性質溫和，有助於日常調理與維持身體平衡，因此深受許多重視健康管理人士喜愛。

除了養生保健價值外，新鮮花旗參在日常料理中的應用也相當多元。可直接切片食用，感受天然鮮甜滋味，也可泡茶、煮水、燉雞湯、煲排骨湯或搭配海鮮、蔬菜料理使用。無論是家庭日常飲食，或講究營養均衡的健康餐食，適量加入新鮮花旗參，都能提升料理層次與營養價值。

許氏花旗參場位於美國威斯康辛州沃沙市，創立於1974年，為北美首家華人創辦的花旗參農場。旗下擁有五大農場與超過千英畝天然種植土地，並全面遵循美國農業部GAP優良農業規範進行管理與生產。所有新鮮春參自農場採收後，皆使用百米深井純淨水進行雙重清洗，再經人工細心篩選與低溫包裝空運配送，完整保留威州花旗參特有的天然清香與營養成分（見圖）。

至於許多消費者關心的新鮮花旗參保存方式與期限問題，許氏表示：依美國農業部標準清洗生產的新鮮花旗參，只要在表皮灑上適量的清水，再用保鮮膜把它包起來，並在保鮮膜上紮幾個小孔，利於花旗參透氣，然後放在家中的冰箱冷藏40℉（華氏）度，這樣就能讓新鮮花旗參保存2~4周的時間。

目前許氏新鮮花旗春參已於各大華人超市、參茸行以及官方購物網站同步販售。凡於許氏購物網訂購，直送到府服務。許氏購物網www.hsuginseng.com