亞凱迪亞市長交接：副市長鄭博仁臨危受命 堅決反對政治化與仇恨亞裔

2026年5月19日，在亞凱迪亞市例行市議會會議上，一場在特殊時期舉行的市長交接儀式備受關注。由於前任市長王愛琳（Eileen Wang）近日遭到起訴，市議會緊急進行人事調整。現任副市長鄭博仁（Paul Cheng） 正式宣誓就任新一任市長，市議員傅達文（David Fu） 接任副市長一職。

“過去數日極為艱難，但亞凱迪亞堅韌不拔”

在交接后的首次公開講話中，鄭博仁坦承，過去數日對整座城市而言“極為艱難”。但他強調，亞凱迪亞經歷過多次重大挑戰，每一次都挺過來了。

“我們一起走過了太多困難——從新冠疫情，到山貓大火（Bobcat Fire），再到伊頓大火（Eaton Fire）……我們共同戰勝了無數考驗。” 鄭博仁表示，“這一次，我們也必將再次團結起來，因為亞凱迪亞是一座強大且富有韌性的城市。”

鄭博仁指出，“我們看到了某些言論和行動，試圖將這一局勢武器化，故意在亞裔社區中制造不安和對立。這種行為不僅不負責任，而且危險。”

他進一步表示，任何針對亞凱迪亞亞裔居民的不公平標簽或負面攻擊，“都不會在這座城市中立足”。

亞裔居民感受：我們是否成了被針對的目標？

據了解，自前市長被起訴的消息傳出后，亞凱迪亞及周邊地區的多名亞裔居民表達了對自身處境的擔憂。多位社區居民在私下場合表示，這起事件已讓部分亞裔居民感到“自己所在的群體正被不公平地針對”。

一位不願具名的華裔居民說：“每次發生涉及亞裔公職人員的負面新聞，總會有人借機攻擊整個亞裔社區。我們明明是守法、勤勞、關愛社區的群體，卻經常要承擔不屬於我們的指責。”

另一位在阿凱迪亞居住超過20年的劉女士表示：“我的孩子問我，我們會不會因為這次的事情被人用異樣的眼光看待？這個問題讓我很痛心。”

非亞裔居民同樣挺身而出：亞凱迪亞是團結之城

值得注意的是，並非隻有亞裔居民感受到問題的嚴重性。多位非亞裔居民也在社交媒體公開反對那些試圖將個別事件擴大為對整個y亞裔社區攻擊的言論。

有長期參與社區事務的居民私下就表示：“有些人想把水攪渾，借此分裂我們的城市。但我和我的鄰居們不會上當。亞凱迪亞的亞裔居民是我們的朋友、同事和鄰居。攻擊他們，就是攻擊我們所有人。”

另一位非亞裔小企業主、居民也表示：“我開店這麼多年，亞裔客戶和鄰居一直支持我。這次我看到有人故意制造恐懼，這讓我非常憤怒。我們非亞裔居民一樣要站出來說：停止利用這件事攻擊任何族裔。”

鄭博仁市長在回應這些支持時強調：“亞凱迪亞是一座團結之城。每一位居民，無論族裔、背景或信仰，都同樣重要，都值得被尊重和保護。我看到許多非亞裔居民主動站出來，反對那些分裂性的敘事，這讓我無比驕傲。這正是亞凱迪亞精神：鄰居幫助鄰居，不分你我，共同守護這座城市。”

鄭博仁賦權呼吁：鄰裡互助，團結無懼

面對社區中的焦慮情緒，鄭博仁發表了充滿力量的講話。他強調：“亞凱迪亞的核心精神是韌性。我們是鄰居幫助鄰居的城市。任何對我們的負面攻擊、任何試圖分裂我們的行為，都不會在這座城市找到土壤。亞凱迪亞依然強大，依然團結。我們有最優秀的警察局、消防局、市府員工和市民。我們將克服一切逆境，然后繼續前行。”

鄭博仁市長本人也是一位移民奮斗的代表。他出生於台灣，僅一歲時便隨家人來到美國，在加州成長並接受教育。他長期致力於社區服務和公共安全事務。

2020年新冠疫情期間，鄭博仁成功當選亞凱迪亞市議員。在疫情帶來的前所未有的挑戰下，他依然積極投入社區工作，協助居民度過難關。他曾擔任過檢察官、市府律師、法院調停人，此前他曾擔任過一屆市長，本次是他第二任期，並再度出任市長職務。

鄭博仁在講話中也謙遜地表示：“我的家庭和許多移民家庭一樣，在這裡追求更好的生活。亞凱迪亞給了我和我的家人機會。現在，輪到我和大家一起，守護這座城市的美好與團結。”

市府發布FAQ頁面，回應媒體與社區疑問

為確保公眾獲得准確信息、減少謠言傳播，市府已在官方網站發布了一個常見問題解答（FAQ）頁面，以回應本周來自媒體和社區的大量問詢。該頁面鏈接為：

https://www.arcadiaca.gov/?rz=newsDetails&id=380#news-section

市議會呼吁全體市民保持冷靜、信任法律程序，並繼續支持市府團隊的工作。鄭博仁市長最后表示，他將致力於維護市政府的穩定運作，推動社區的和解、團結與前進。

關於阿凱迪亞市

亞凱迪亞市位於洛杉磯郡，以優質學區和安全的社區環境著稱。市議會由五名民選議員組成，市長職位每年通過內部輪值產生。市府強調，任何個案的司法程序不應被用來污名化任何族裔群體，亞凱迪亞將繼續堅持包容、尊重與公共安全的核心價值。