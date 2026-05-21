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饒影凡6月2日角逐2026年加州平稅局「第三區委員」

洛杉磯訊
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加州6月2日（周二）初選進入倒數之際，角逐2026年加州平稅局（California State Board of Equalization）第三區委員之饒影凡（Yvonne Yiu），除了積極爭取更多民選官員及團體背書，亦馬不停蹄參與社區活動及舉辦籌款會，務求近距離接觸選民，加強緊密聯繫。

饒影凡將於5月22日（周五）晚上9時至11時及5月23日（周六）下午3時至4時出席「Natsu Summer Festival夏祭」活動登台獻唱，地點在STC Rowland Legacy，地址是18991 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748 。她尚有兩場籌款活動，分別是5月24日（周日）晚上6時在蒙市金都凱旋皇宮舉行，詳情可電626-388-1826查詢，另5月31日（周日）下午5時在聖市半島海鮮酒家舉行的「倩影如詩．風華再現」籌款晚會，詳情可電626-438-7667查詢。

蒙特利公園市市長、成功企業家、香港移民之女饒影凡參選加州平稅局第三區委員，選區涵蓋洛杉磯縣轄下88個城市。目前10位參選者中，她是唯一具備完整財經專業背景，她呼籲大家踴躍投給她神聖一票，助她勝選。作為第一代移民，饒影凡親身體會努力與財務知識如何改變人生。她參選宗旨是致力維護民眾房產稅公平公正，有需要時擔任仲裁等事務。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）已公開為饒影凡背書，趙美心日前在饒影凡的一場籌款活動發言中表示，加州平稅局對社區影響深遠，涵蓋房產稅公平性、稅務申訴機制，以及非營利機構稅務減免等關鍵領域，該機構的決策關係到家庭稅負負擔、小企業生存，以及學校、消防與公共服務的資源分配。饒影凡具備財務專業與公共服務經驗，請選民一起支持饒影凡，讓具備專業能力的人才進入平稅局，確保稅務制度公平且有效運作。

其他為饒影凡背書的民選官員，包括有聯邦眾議員Dave Min、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強 、前加州眾議員伍國慶、蒙特利公園市市長楊安立、聖蓋博市市長Denise Menchaca、核桃市市長Ritchie Cajulis和天普市市長文尚丞等，近日她也獲美國華人政治聯盟（IAPAC）背書支持。

饒影凡擁有洛杉磯加大（UCLA）經濟學學士及羅耀拉瑪利蒙特大學（Loyola Marymount University）財務碩士學位，並取得賓夕法尼亞大學華頓商學院CRCP認證，持有10張FINRA金融證照。她曾任職於花旗銀行、嘉信理財、E*Trade及美林證券等金融機構，並在40歲前創立證券公司，管理資產規模逾10億美元。在擔任蒙特利公園市長期間，饒影凡以2.66%利率發行1.1億美元退休債券，為蒙市節省約5,500萬美元並保障公務員退休金，同時推動市政預算平衡、提升公共安全並促進經濟發展。

加州 投票 蒙特利公園市

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