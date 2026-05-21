時代學苑暑期面授+線上新班 報名6折優惠

時代學苑暑期新班即將開課，現在報名可享六折優惠，所有學生均現場上課，但為避免遠道學生奔波，亦可選擇線上上課。為前瞻部署，時代學苑已全面更新網站，新網址www.timeeducationcenter.com。

時代學苑表示，為了讓學生們在家或是到學苑均可以學習各種英數和科學課程，同時也能為八月即將學習的困難AP課儲備良好的數學能力和科學基礎。時代學苑暑期也提供summer school 課業輔導，保障AEF夏課的GPA並且提供Honors課程的教材內容, 以便彌補夏課的嚴重缺陷，這是今年課程新增的特色。此外第二個特色是一旦缺課，均可到學苑看上課視頻，以便及時補課，永遠不必擔心缺課的問題。第三個特色是學苑每天提供除講課以外的兩小時一對一輔導時段，由韋老師親自輔導，幫助學生們完成下一堂課必須繳交的作業，銜接後續的學習內容，使基礎較弱的學生也不致擔心落後。

時代學苑共有21個課程，包含涵蓋整年內容的AP Precalculus、HONORS代數2、代數1、幾何、以及八月份開學，各種不佔用學生大量時間九個月一次唸完的AP課程，以及夏校或八月至五月的數學及科學輔導課，SAT英文和數學突破班，初中閱讀寫作精修班，美國奧數精練AMC 8 ，10，12等課程。

時代學苑表示，他們的課程，每堂課都是理論或各種科學定律的說明講解以及舉例分析，和許多上課只是老師帶領學生刷題而缺乏理論解析的課程大相逕庭，而且他們除課堂授課之外，韋老師也提供了每週數小時的解題演練，目的在親自幫助學生熟悉如何應用最近在課堂內學到的數學科學知識和理論，但這是課堂外的解題演練，並沒有佔用或甚至取代課堂內的理論及觀念的授課時間。

時代學苑表示，所有老師均是碩士或博士學位，且有30年以上的教學經驗。創辦人韋老師來自加州理工學院的理科研究所，負責所有數學和科學課程的講授及講義編寫。

時代學苑表示，該學苑對每門課程的教材編製都投入了大量的時間和精力，各課程一小部分精美的講義可在網站內點閱查看，其他問題可電詢626-254-1866或254-1856或text 626-255-6555，學苑地址660 W. Duarte Road, 2nd Floor, Arcadia, CitiBank樓上，前好運來超市對面。