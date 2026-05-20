橙縣豐田「國殤日大優惠」 4車款月貸款229元起

橙縣豐田(Tustin Toyota)汽車經銷商大樓與2026年bZ4X XLE Plus 純電動車

橙縣豐田 （Tustin Toyota，見圖）汽車經銷商舉行「國殤日大優惠」活動，推出華人喜愛的多款豐田汽車，優惠由即日起至6月1日為止，有關詳情可電909-618-7916找華人部執行長David陳查詢。

Tustin Toyota是橙縣大型的豐田汽車經銷商，擁有20000呎展示廳，價格合理，服務周到。此次「國殤日大優惠」活動，推出華人喜愛的2026年Corolla LE每月229美元加稅、2026年Prius LE每月309美元加稅、2026年Camry Hybrid每月319美元加稅、2026年bZ4X XLE Plus每月359美元加稅，上述四款車需2999美元至3999美元頭款，36個月貸款 計劃，均有現貨供應，準備要購買新車或租賃的讀者們，好好把握這次大優惠的機會，立即可以把喜歡的新車開回家。

近期中東局勢持續緊張，以色列與伊朗衝突升溫，引發全球市場對原油供應的憂慮，帶動美國西岸油價再度上揚。南加州多地汽油價格明顯攀升，不少民眾開始重新評估日常通勤成本，節能、省油甚至完全不依賴汽油的電動車，再次成為市場焦點。而其中全新的2026年bZ4X XLE Plus純電動車，以高科技、安全性能及零油耗優勢，受到消費者高度關注。兼具時尚外型與實用功能，適合南加州通勤族與家庭用戶。車輛採用先進電動驅動系統，不需加油即可提供平穩且安靜的駕駛體驗，在油價高漲時代更顯經濟效益。

作為豐田新世代純電車款，擁有多項吸引市場的優點，包括純電零排放設計，有效降低日常交通能源支出，長續航力表現，滿足城市與高速公路通勤需求，配備Toyota Safety Sense主動安全系統，提高駕駛安全，大尺寸觸控螢幕與智慧連接功能，提升科技便利性，寬敞空間設計，支援快速充電功能，縮短充電等待時間等。更於國殤日期間推出優惠利率貸款、現金折扣及電動車租賃優惠，希望吸引更多消費者趁假期換購新能源車款。

無論是購車或貸款，還是售後保養，在亞裔總經理David陳領導的銷售團隊協助下，讓客人滿意、省心和安心，精通各種方言，致力於服務華人朋友。地址位於36 Auto Center Drive, Tustin, CA，在57號公路南面近5號公路旁，從Tustin Ranch Road出口左轉即可到達，七天營業。