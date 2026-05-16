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2026菩提浴佛節嘉年華5月16、17日 免費參加

洛杉磯訊
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為迎接一年一度的佛誕佳節，洛杉磯菩提禪修中心將於2026年5月16日至17日舉辦「2026 Buddha Bathing Festival浴佛節嘉年華」，活動為期兩天，免費向公眾開放，邀請民眾在繁忙生活之餘放鬆身心，與家人朋友共度溫馨歡樂時光（見圖）。

主辦單位表示，浴佛節寓意「洗去煩惱、淨化心靈」，希望透過多元文化活動與祈福儀式，讓參與者獲得平靜與正能量。今年嘉年華內容豐富，適合各年齡層參與，預計將吸引大批南加州民眾前往共襄盛舉。

活動期間將推出多項精彩內容，包括幸運抽獎、大型節目表演、美食與互動遊戲，以及深受民眾喜愛的傳統服飾拍照體驗。

主辦方透露，今年獎品包含大屏幕電視、Apple Watch等精美禮品，現場還將發放免費10美元代金券，增添節日驚喜。

此外，現場設有DIY手作與互動體驗區，讓親子家庭能一同參與。民眾也可透過浴佛祈福儀式，祈求平安順遂、消除煩憂，感受佛誕節祥和喜悅的氛圍。

兩天的浴佛節活動於上午10時至下午5時，地點在洛杉磯菩提禪修中心(Bodhi Meditation Los Angeles)，地址583 Monterey Pass Rd, Monterey Park, CA 91754，聯絡電話626-457-5316

親子 加州 洛杉磯

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